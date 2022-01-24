醫師寫字演化史曝光！他揭「年輕→主治」字跡變醜原因

醫師手寫字變成「鬼畫符」之前，也曾是正常字跡？亞東醫院家醫科醫師闕壯理示範了從年輕醫師升級至主治醫師的四段字跡變化，並分享醫師字醜的原因，令不少醫學系網友感嘆「上課來不及抄筆記也長那樣」。

闕壯理在「Dcard」以「醫生寫字演化史」為題發文表示，醫師字醜主要是因為「太久沒手寫→很醜沒人看得懂→不想寫→重複」，通常年輕醫師字最好看，長越大寫字機會越少。他錄下手寫字示範影片，展示從年輕醫師到主治醫師的過程。

亞東醫院家醫科醫師闕壯理示範從年輕醫師升級至主治醫師的四段字跡變化。 圖擷自 Dcard

由於平常醫師寫病歷或開藥都是用電腦，會議記錄也改成上網填寫，連開會簽到都蓋姓名印章，闕壯理透露「唯一會用到筆的時機，只有跟著主治醫師查房的時候吧（草書亂撇幾劃筆記），所以主治醫師的字最__，因為主治連筆記都不用寫」。

不少醫學相關網友留言「每次讀藥理做筆記的時候都只寫前三個字母後面直接拉一條線，不曉得好好做筆記要寫到民國幾年」、「可是很討厭醫師字潦草，看不懂問了又要被學姊罵」，還有人說「住院醫師都是草書的傳承者」，闕壯理認同回應「我覺得已經是另一種字體了，毫無規則」。

也有網友誤會「一直以為是寫字速度跟不上大腦」、「還有醫生在打字的時候，快到我都以為在亂打」、「到底是開處方寫病歷還是猜字遊戲」，更自嘲「我考不上醫學系卻有醫學生的筆跡」、「現在上課來不及抄筆記也長那樣」。