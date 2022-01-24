快訊

媽媽在陽台晾衣服 新北2歲女童從7樓臥室墜落馬路身亡

陳時中列不明源頭疫情四重點：桃園高雄是重中之重

醫師寫字演化史曝光！他揭「年輕→主治」字跡變醜原因

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師示意圖。圖／Ingimage
醫師示意圖。圖／Ingimage

醫師手寫字變成「鬼畫符」之前，也曾是正常字跡？亞東醫院家醫科醫師闕壯理示範了從年輕醫師升級至主治醫師的四段字跡變化，並分享醫師字醜的原因，令不少醫學系網友感嘆「上課來不及抄筆記也長那樣」。

闕壯理在「Dcard」以「醫生寫字演化史」為題發文表示，醫師字醜主要是因為「太久沒手寫→很醜沒人看得懂→不想寫→重複」，通常年輕醫師字最好看，長越大寫字機會越少。他錄下手寫字示範影片，展示從年輕醫師到主治醫師的過程。

亞東醫院家醫科醫師闕壯理示範從年輕醫師升級至主治醫師的四段字跡變化。 圖擷自Dcard
亞東醫院家醫科醫師闕壯理示範從年輕醫師升級至主治醫師的四段字跡變化。 圖擷自Dcard

由於平常醫師寫病歷或開藥都是用電腦，會議記錄也改成上網填寫，連開會簽到都蓋姓名印章，闕壯理透露「唯一會用到筆的時機，只有跟著主治醫師查房的時候吧（草書亂撇幾劃筆記），所以主治醫師的字最__，因為主治連筆記都不用寫」。

不少醫學相關網友留言「每次讀藥理做筆記的時候都只寫前三個字母後面直接拉一條線，不曉得好好做筆記要寫到民國幾年」、「可是很討厭醫師字潦草，看不懂問了又要被學姊罵」，還有人說「住院醫師都是草書的傳承者」，闕壯理認同回應「我覺得已經是另一種字體了，毫無規則」。

也有網友誤會「一直以為是寫字速度跟不上大腦」、「還有醫生在打字的時候，快到我都以為在亂打」、「到底是開處方寫病歷還是猜字遊戲」，更自嘲「我考不上醫學系卻有醫學生的筆跡」、「現在上課來不及抄筆記也長那樣」。

Dcard 醫師

延伸閱讀

台南警開紅單鬼畫符 網友狂猜違規事實…「周氏蝦捲？」

字太醜被扣分飆淚重寫 網友測字看未來：市長好！

相關新聞

物流無預警停送北台灣宅配 澎縣府伸援手助業者趕出貨

澎湖春節前為海鮮配送旺季，但日前物流業者無預警停收苗栗以北縣市生鮮配送，造成澎湖海鮮無法趕在春節前出貨，今澎湖縣政府緊急...

瓦斯罐亂丟垃圾車釀爆炸事件 環保署籲回收前做四件事

近年發生民眾未垃圾分類，將高壓容器瓦斯罐混入垃圾丟進垃圾車，造成爆炸傷人事件，環保署表示，近期天氣寒冷，許多人用卡式瓦斯...

趕買年貨注意！知名餅店「李亭香」 查獲逾期原料罰30萬

即將迎來過年九天連假，正是採買年貨的時機。不過衛福部食藥署今天針對春節應景食品公布加強稽查抽驗結果，共抽驗132件年節食...

醫師寫字演化史曝光！他揭「年輕→主治」字跡變醜原因

醫師手寫字變成「鬼畫符」之前，也曾是正常字跡？亞東醫院家醫科醫師闕壯理示範了從年輕醫師四段升級至主治醫師的字跡變化，並分享醫師字醜的原因...

立陶宛蘭姆酒賣太貴？台酒：比歐盟、星、港都便宜

立陶宛深色蘭姆酒日前抵台，台灣菸酒公司已宣布將於農曆大年初一上市開賣，然而定價600元卻被網友評論賣太貴，把台灣消費者「...

國發會通過橋科聯外交通計畫 預計117年完工

國發會委員會議今天通過「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，國發會副主委游建華表示，將於園區範圍內增設3座橋涵，並增設國道1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。