懷舊大師張哲生新作《回到華燈初上時》 走進八零年代的黃金歲月

隨著熱播懸疑臺劇〈華燈初上〉的高人氣，臺北市林森北路上的條通商圈也成為熱門探景與打卡點。劇中設定的背景年代為一九八八年，充滿濃厚懷舊氛圍的場景設計與演員們的妝髮服飾，也引起影迷的熱烈討論。

《回到華燈初上時》。圖片提供／報時光 《回到華燈初上時》是由〈報時光〉與〈華燈初上〉展開的聯名出版企畫，透過懷舊大師張哲生以累積數十年記錄臺灣人文、善於考據的深厚功力，帶領觀眾與讀者走進時光隧道，一窺林森北路的前世今生，以及條通商圈八○年代華燈初上的繁榮景象。長期研究臺灣近代史，記錄人文史料不遺餘力的張哲生，在自序中提到，從一九八○年到一九八九年，他從國小三年級到升高中三年級，在這十年裡雖歷經了無數的考驗（考試），但也留下了許多珍貴的美好回憶！相信這也是許多五、六年級生共同的回憶。

在「臺灣錢淹腳目、臺股飆升上萬點」的八○年代，正是條通商圈最繁華之時，林森北路上的俱樂部有多種型態與營業方式，〈華燈初上〉劇中的日式酒店「光」，正是一九八○年時值日本經濟復甦之際，日商紛紛在臺北設立分公司，而原本在日治時代就是日人居住之處的條通商圈，其濃郁的日式生活氛圍，自然而然地吸引日本人在此聚集；各種日本料理餐館、卡拉OK酒吧，以及有女侍陪酒的酒店應運而生，令條通商圈成為日本人心目中的極樂之地。

1988年，臺北市林森北路一六七巷的康樂市場發生大火。圖片提供／報時光

1989年，林森北路地下舞廳內部裝潢與氛圍。圖片提供／報時光

張哲生在書中也詳細描述「條通商圈」的歷史背景與演變，「條通是臺日混血的產物，日本人將東西向的巷道稱作『通』，因此日治時期被規劃為現代化高級社區的大正町裡，由南至北的十條東西向道路便被依序命名為一條通、二條通、三條通……直至十條通，『條通』其實屬於複合式語言，結合了中文道路單位『條』和日文巷道的『通』，所以『六條通』就是第六條巷子的意思。」

此外，於一九九七年拆除的臺北市最大違建眷村，也就是現今林森公園、康樂公園的前身──第十四、十五號公園預定地，其歷史背景更可追溯到日治時期，當時這裡是一塊專屬日本人的公共墓地，名為「三板橋日人共同墓地」，曾任臺灣總督的明石元二郎即葬於此處。一九四九年，國民黨政權因國共內戰失利而退守臺灣，大批軍人眷屬及難民因缺乏安頓而進駐了三板橋墳墓區，與葬於此地的日本人爭地；他們利用墓碑作為房屋建材或道路基石，在墓地舖上水泥，將鳥居兩側的石柱作為屋子的支柱，鳥居上的笠木則淪為曬衣的橫桿；就這樣打造出一間又一間克難的居所，形成了一處不屬於政府或軍方列管的「違建眷村」。對許多原本居住於此的居民來說，歷經搬遷與拆除甚至是後續安置計畫的迷茫與無助，也成為住戶與安樂市場攤商集體卻又獨特的回憶。

1992年，日治時期留下的日本人墓園鳥居，被違建戶作為支撐房舍的建材。圖片提供／報時光

1997年，臺北市14、15號公園預定地地上違建拆除。圖片提供／報時光

2014年，林森公園裡的鳥居。圖片提供／報時光

《回到華燈初上時》自1/17日起開放預購張哲生親筆簽名版，當天隨即榮登博客來中文書即時榜前三名。本書將於1/20全面上市。書中精選了近百張珍貴新聞照，包含首次發布的照片與少見的老地圖，搭配作者張哲生動文筆與深厚考據功力，一窺林森北路的前世今生、起源興衰，可作為〈華燈初上〉戲劇背景年代與酒店文化的延伸，又帶有深入導引的功能。

而劇迷莫不引頸期盼的兇手之謎的揭曉，屆時《華燈初上影視改編小說》與《華燈初上影像創作紀實》也會與〈華燈初上〉第三部同步推出，戲劇＋出版品的精采內容，完整打造出條通商圈鼎盛時期令人深深著迷且懷念不已的絕代風華！