物流無預警停送北台灣宅配 澎縣府伸援手助業者趕出貨

澎湖春節前為海鮮配送旺季，但日前物流業者無預警停收苗栗以北縣市生鮮配送，造成澎湖海鮮無法趕在春節前出貨，今澎湖縣政府緊急協調航空公司，即日起至29日受理訂單，預計25日至30日配送，協助澎湖業者每日配送100件，採使用者付費模式服務。

澎湖區漁會反映日前臨時接到物流業者通知，因疫情及春節爆單因素，取消台北市、新北市、基隆市、新竹縣市、桃園市、苗栗縣低溫宅配，許多原訂在春節前出貨的生鮮訂單受阻，影響業者過年檔次業績。

縣府緊急協調航空公司、貨運業者，由業者以空運從澎湖配送至松山機場，運抵台北後，由台北辦公室派人協助領貨，並交由貨運公司冷鏈宅配。

縣府表示，受理配送訂單日期為1月24日至1月29日，配送日為1月25日至1月30日，有意配送的賣家，請於前1日15時前先至https://reurl.cc/DdXKdd 填報，每日暫訂100件，額滿截止。賣家填妥報表後，隔日8時至10時再到澎湖機場貨運站立榮櫃台交給工策會專人。

澎湖縣政府表示，每件統一以S105紙箱規格及含保麗龍箱裝置水產冷凍貨品，向立榮航空繳交航空運費14元／1公斤（單件未滿10公斤以10公斤計價）。

另於機場結清台灣本島宅配費用（工策會代收），每件收費大台北地區（含台北、新北都會區）含稅289元、基隆及大台北偏遠地區（深坑區、石碇區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、新店區、坪林區、烏來區）含稅336元、桃竹苗含稅368元。