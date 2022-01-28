年終獎金就該犒賞自己！高機能日系質感家居讓你舒適過好年

農曆新年即將到來，忙碌了一整年，更要好好計畫如何運用年終獎金犒賞自己，除舊佈新迎接新年好彩頭。這兩年受到疫情影響，民眾待在家的時間變多了，趁新年把家裡看不順眼的部分通通改造一番，升級居家質感，把家變得更加整潔舒適，環境好、心情好，運氣也會跟著好！

高顏值、多功能櫥櫃，創造美味新關係廚房是生活的核心領域，無論是料理美食或是享用佳餚，都能帶來無比滿足和療癒。然而，堆滿瓶瓶罐罐的檯面、凌亂的鍋碗瓢盆，讓人一看就覺得好「阿雜」！不妨用年終獎金為廚房「微整形」，藉由主打收納機能的日系櫥櫃提升廚房顏值，讓廚房東西再多再雜也能好收好拿。

日系質感家居宜得利LIGARE系列櫥櫃不僅尺寸多樣，消費者可按照自家廚房空間大小來規劃，更提供半客製化方案，消費者可以自由組合搭配上櫃、下櫃、桌板等，按照自己的需求規劃廚房空間，連電鍋都能放入，徹底解決收納問題。

▲魔術空間連電鍋都能放入，頂板採用耐熱材質可吸收蒸氣。 圖／擷取自噓星聞影音

LIGARE系列廚櫃每個細節都藏著巧思，玻璃門片配有防震薄膜，即使遇碰撞碎裂，玻璃也不會四處飛散；櫥櫃層板可以自由調整高度，防滑棚扣，加上向後方微微下降的傾斜板，地震時不用擔心碗盤滑出廚櫃，令安全多一層保護。

▲宜得利半客製化櫥櫃自由組合，夢幻機能，達到極致收納的效果。 圖／擷取自噓星聞影音

電器櫃的頂板採用耐熱、可吸收蒸氣的moiss材質，防霉防塵蹣孳生。抽屜採用與德國Hettich共同開發高機能滑軌，靜音耐久，可以拉開到最裡面的地方，抽屜深處的東西也能輕易拿取，並且耐重性佳，靈活隔板打造魔術空間，達到極致收納的效果。另有鄉村風MIRADA系列，以及木色設計、易於搭配其他家具的KOTO系列櫥櫃，實用與美觀兼具，為全家人的幸福提味，創造美味新關係！

夢幻級電動可躺式沙發，享受超無壓生活在整潔的廚房做菜，感覺格外優雅；走出廚房，客廳更是全家人休憩放鬆的空間。一張可坐、可臥的沙發，讓追劇、讀書或是家人聊天，都能更自在無拘束。宜得利LUXE電動可躺式沙發系列，可分別調整背部和腳部的角度，坐沙發時可以伸直雙腿或隨意躺下，居家工作時想打盹一下也沒問題。

▲宜得利LUXE電動可躺式沙發系列，讓休閒時光更自在無拘束。 圖／擷取自噓星聞影音

簡單的按鈕式操作，無段式自由調整，沙發躺平最長可達140公分。採用雙馬達設計，可以先把椅背角度調整好，再調整腳部高度，讓年紀大的長輩使用起來更安心順手，起身時也毋需費力。坐墊三段填充，彈性和支撐力兼具。單人電動可躺式沙發可以左右旋轉角度，各種需求一次滿足。想要全家人一起坐在沙發上，也可選擇兩人或三人座，三人座沙發中間椅背可變身為茶几，營造舒適愜意時光。電動可躺式沙發系列有多款顏色、布料可選擇，皮質奢華、布面溫馨，適合各種居家風格。

▲三人座沙發中間椅背可變身為茶几。 圖／擷取自噓星聞影音

迎接質感新生活，把握宜得利2022春節限定優惠辛苦打拼一整年，就是要對自己好一點！把家變得更舒適，努力才更有意義！宜得利推出2022春節限定優惠，即日起至2月28日，會員消費滿$2,000送200點，滿$3,000送300點…，以此類推，1點可折抵1元，滿額還可抽五星級飯店一泊二食雙人住宿券，讓你犒賞自己、寵愛家人，高貴不貴，除舊佈新生活更有質感，開心迎接新的美好日常！

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