「我不是台大醫院」 台大新竹分院勞資糾紛拒協商挨批

台大醫院企業工會去年接獲大量會員申訴，因新竹、生醫、竹東分院整併為台大新竹分院，導致薪資遲發等勞資爭議。時代力量立委邱顯智、新竹縣議員連郁婷今舉行記者會指出，面對工會提出四項協商案，台大新竹分院卻表示，分院在組織規程、員額編制及預算上都屬獨立行政機關，沒有義務與台大醫院企業工會協商，根本蔑視「團體協約法」，忽視員工訴求。

台大醫院企業工會發言人白紹煒表示，工會維持固定和總院協商管道，對員工多一層保障，護理職場原已非常封閉，常有同仁向工會反映「上有對策下有政策」，上面說一套，到某些護理單位卻變成另一套，「透過協商，才有機會修正院內較不完善的規範以及替辛勞的員工爭取應有的權益」。

白紹煒指出，台大醫院企業工會去年接獲大量會員申訴，因新竹三分院整併導致薪資遲發、高價耳溫槍要求員工賠償、未公開員工每月的績效點值多少錢、被要求在下班時間上課卻無法申請公假補休等，工會提出四項協商案由，但收到的回覆都是「已經沒有這件事了、已經公告了」，若新竹分院不願意和工會協商，就是罔顧基層員工的聲音，「容許主管專橫，將有失員工民心」。

邱顯智表示，依據團體協約法第6條第1項，「勞資雙方應本誠實信用原則，進行團體協約之協商；對於他方所提團體協約之協商，無正當理由者，不得拒絕」，

雖台大新竹分院主張該院與台大醫院於組織、人事、預算上各自獨立，非屬同一事業單位，但依據行政院勞工委員會函釋及國立台灣大學附設醫院作業基金（合併）業務計畫及預算說明，台大醫院新竹分院為台大醫院下設單位。

連郁婷表示，新竹分院的院長必須由總院院長商同醫學院院長提請台大校長任命，各中心及科室主任、分院員額編制、分層負責明細表都有相關必須經由總院參與或核備的相關制度，可知分院人事組織及經營管理，與總院具高度密切關連性，很難不被視為同一事業單位。「台大醫院企業工會作為協商主體與新竹分院要求進行協商，完全有理有據，呼籲台大新竹分院應盡速與工會展開協商」。