胃食道逆流吃藥都沒效 台中醫院三合一微創手術治癒
台中市一對50多歲的姊妹都罹患胃食道逆流，由於藥物治療效果不佳，每天只要飲食就會發作，晚上睡覺時也常因酸液逆流造成咳嗽、背痛等症狀，幾無睡眠品質可言，更因反覆發生的胃酸逆流導致嚴重胸痛，幾乎每個月都要跑急診。消化外科診斷發現，兩人胃食道逆流皆合併「食道裂孔疝氣」，胃和食道之間的賁門防逆流機制已經鬆弛失效，需靠手術重建。姊妹倆因此接受「三合一抗逆流微創手術」，當晚就不再被胃酸嗆醒，隔天就可以進食，出院後喝咖啡吃甜食也沒事。
衛生福利部台中醫院消化外科主任蔡金宏表示，胃食道逆流起因於賁門的鬆弛，無法防止胃酸從胃部逆流到食道，經常伴隨著橫膈的食道裂孔疝氣。所謂的食道裂孔疝氣，指的是橫膈膜上方消化道通過的孔道因為肌肉退化，或腹壓過高破壞了裂孔的閘門功能，就會導致胃或腹部器官向胸腔推擠，產生裂孔疝氣，通常發生在50歲以上患者。
他說，面對胃食道逆流患者，臨床上多利用氫離子阻斷劑降低胃酸的分泌，這通常對8成以上的患者有效；若是對於藥物治療無效的患者，則需接受24小時食道酸鹼測試，以診斷是否為胃酸逆流所引發的症狀。
蔡金宏說，門診上常見許多頑固性胃食道逆流的患者，即使服用減酸藥劑，火燒心的症狀還是起起伏伏，嚴重影響生活品質。該院因此特別發展三合一微創手術根治病症，透過「腹腔鏡橫膈裂孔疝氣修補手術」、「腹腔鏡胃摺疊手術」及「高選擇性迷走神經截斷手術」，重建賁門防胃酸逆流功能，並消除神經性胃酸分泌，消除潰瘍的復發主因，讓病人擺脫酸液逆流的症狀，且不必再服用氫離子阻斷劑來控制胃酸分泌，讓胃食道逆流可以被完全治癒。
抗逆流微創手術適合三類病人，分別是一、藥物治療無效的胃食道逆流（頑固性或復發性）二、 食道裂孔疝氣大於或等於3公分者，三、不想長期依賴藥物或使用藥物有副作用的病人。他說，若胃食道逆流不加以控制，長期傷害消化道，可能會提高消化系統罹癌風險，呼籲藥物控制不佳的民眾可到醫療院所諮詢手術協助。
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