快訊

打第三劑到底有沒有效？《刺胳針》期刊揭7款不同廠牌新冠疫苗效果

指揮中心病例圖只放大境外移入 鄉民改圖列本土縣市被讚爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胃食道逆流吃藥都沒效 台中醫院三合一微創手術治癒

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
衛生福利部台中醫院消化外科主任蔡金宏表示，門診上常見許多頑固性胃食道逆流的患者，即使服用減酸藥劑，火燒心的症狀還是起起伏伏，嚴重影響生活品質，該院因此特別發展三合一微創手術根治病症。圖／台中醫院提供
衛生福利部台中醫院消化外科主任蔡金宏表示，門診上常見許多頑固性胃食道逆流的患者，即使服用減酸藥劑，火燒心的症狀還是起起伏伏，嚴重影響生活品質，該院因此特別發展三合一微創手術根治病症。圖／台中醫院提供

台中市一對50多歲的姊妹都罹患胃食道逆流，由於藥物治療效果不佳，每天只要飲食就會發作，晚上睡覺時也常因酸液逆流造成咳嗽、背痛等症狀，幾無睡眠品質可言，更因反覆發生的胃酸逆流導致嚴重胸痛，幾乎每個月都要跑急診。消化外科診斷發現，兩人胃食道逆流皆合併「食道裂孔疝氣」，胃和食道之間的賁門防逆流機制已經鬆弛失效，需靠手術重建。姊妹倆因此接受「三合一抗逆流微創手術」，當晚就不再被胃酸嗆醒，隔天就可以進食，出院後喝咖啡吃甜食也沒事。

衛生福利部台中醫院消化外科主任蔡金宏表示，胃食道逆流起因於賁門的鬆弛，無法防止胃酸從胃部逆流到食道，經常伴隨著橫膈的食道裂孔疝氣。所謂的食道裂孔疝氣，指的是橫膈膜上方消化道通過的孔道因為肌肉退化，或腹壓過高破壞了裂孔的閘門功能，就會導致胃或腹部器官向胸腔推擠，產生裂孔疝氣，通常發生在50歲以上患者

他說，面對胃食道逆流患者，臨床上多利用氫離子阻斷劑降低胃酸的分泌，這通常對8成以上的患者有效；若是對於藥物治療無效的患者，則需接受24小時食道酸鹼測試，以診斷是否為胃酸逆流所引發的症狀。

蔡金宏說，門診上常見許多頑固性胃食道逆流的患者，即使服用減酸藥劑，火燒心的症狀還是起起伏伏，嚴重影響生活品質。該院因此特別發展三合一微創手術根治病症，透過「腹腔鏡橫膈裂孔疝氣修補手術」、「腹腔鏡胃摺疊手術」及「高選擇性迷走神經截斷手術」，重建賁門防胃酸逆流功能，並消除神經性胃酸分泌，消除潰瘍的復發主因，讓病人擺脫酸液逆流的症狀，且不必再服用氫離子阻斷劑來控制胃酸分泌，讓胃食道逆流可以被完全治癒。

抗逆流微創手術適合三類病人，分別是一、藥物治療無效的胃食道逆流（頑固性或復發性）二、 食道裂孔疝氣大於或等於3公分者，三、不想長期依賴藥物或使用藥物有副作用的病人。他說，若胃食道逆流不加以控制，長期傷害消化道，可能會提高消化系統罹癌風險，呼籲藥物控制不佳的民眾可到醫療院所諮詢手術協助。

微創手術 胃食道逆流 患者

延伸閱讀

吃加工醃漬物易得胃癌？幽門螺旋桿菌感染才致命！6招預防先改掉這個日常習慣

有片｜睡醒後頭痛、口乾、手腳麻？醫生：身體在發警告！

有片｜睡醒後頭痛、口乾、手腳麻？醫生：身體在發警告！

癌變1年成晚期胃竟破洞 醫師提醒3點保胃健康

相關新聞

瓦斯罐亂丟垃圾車釀爆炸事件 環保署籲回收前做四件事

近年發生民眾未垃圾分類，將高壓容器瓦斯罐混入垃圾丟進垃圾車，造成爆炸傷人事件，環保署表示，近期天氣寒冷，許多人用卡式瓦斯...

趕買年貨注意！知名餅店「李亭香」 查獲逾期原料罰30萬

即將迎來過年九天連假，正是採買年貨的時機。不過衛福部食藥署今天針對春節應景食品公布加強稽查抽驗結果，共抽驗132件年節食...

雇主春節排上班應注意「這點」 否則最高罰100萬

農曆春節將至，嘉義縣政府提醒事業單位，農曆除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依規定給假並給薪，如需勞工出勤，則應先...

除濕機開整天、水倒3次「濕度降不下來」 內行人2絕招：乾到手指裂開

北台灣接連下了好幾天的雨，冬天溼冷的天氣，總是讓人覺得不舒服，因此多數人家中都會擺一台除濕機。

胃食道逆流吃藥都沒效 台中醫院三合一微創手術治癒

台中市一對50多歲的姊妹都罹患胃食道逆流，由於藥物治療效果不佳，每天只要飲食就會發作，晚上睡覺時也常因酸液逆流造成咳嗽、...

慢性病控制沒假日 藥師提醒備足藥按時服安心過春節

春節期間多數人吃喝多，台中慈濟醫院藥學部臨床藥劑科藥師沈逸婷提醒，病人自己停藥，傷身又可能讓病情加重，他說，吃藥不能放假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。