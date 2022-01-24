瓦斯罐亂丟垃圾車釀爆炸事件 環保署籲回收前做四件事

近年發生民眾未垃圾分類，將高壓容器瓦斯罐混入垃圾丟進垃圾車，造成爆炸傷人事件，環保署表示，近期天氣寒冷，許多人用卡式瓦斯爐煮火鍋或燒烤，但若未確實分類就當垃圾丟棄，會變成第一線的清潔隊員隱形殺手，回收前應做好「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」4步驟。

環保署表示，罐裝瓦斯瓶內裝的是液態燃料，如果沒有全部將瓦斯去除，或是將高壓瓶罐當垃圾丟棄，有可能清潔隊員在回收過程中，因為瓶內遭到擠壓或者其他火源導致氣爆而傷人害己。

環保署提醒，民眾一定要做好分類再交由清潔隊員回收，不只是瓦斯罐回收要注意，其實家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等，都是高壓瓶罐的一種，也屬於環保署公告應回收容器，一定要做好回收分類。

環保署提醒，家中有零星高壓瓶罐要回收，應確實使用完畢再排出，若裡頭仍有少許的易燃氣體或有機溶劑，千萬不可以拿尖銳物自行戳洞，以免危險，可找空曠處將內容物排空。

環保署說，回收時建議將空容器獨立打包，並加註「內有高壓瓶」等提醒警語，再交由清潔隊資源回收車回收；不得與垃圾一起丟入垃圾壓縮車，以避免經過機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸。如果是營業用店家瓶罐太多或未售罄但已過期，則可以通知販售廠商來回收，並請專業廠商處理。

正逢春節大掃除前夕，環保署呼籲，民眾應確實做好「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」4步驟，以保障第一線回收人員及民眾倒垃圾時的安全。