趕買年貨注意！知名餅店「李亭香」 查獲逾期原料罰30萬

即將迎來過年九天連假，正是採買年貨的時機。不過衛福部食藥署今天針對春節應景食品公布加強稽查抽驗結果，共抽驗132件年節食品或其原料，發現兩件檢驗防腐劑超標、三件產品標示與規定不符，另查獲兩家貯存逾期食品原料。而知名大稻埕百年糕餅老店李亭香，也被發現倉儲管理出包，有五項原物料逾期未清理，遭罰新台幣30萬元。

食藥署去年11月至12月聯合地方政府衛生局執行「111年度春節複合式專案」，針對春節應景食品製造端、販售端及餐飲端加強稽查抽驗，總計查核417家並抽驗1661件產品。其中，針對春節應景食品製造業者共計稽查45家、抽驗132件年節食品或其原料，發現兩件檢驗防腐劑結果與規定不符，兩家貯存逾期食品原料，三件產品標示與規定不符。

而李亭香食品有限公司在倉庫查到儲放逾期食品原料，包含三種巧克力原料、焦糖布蕾粉以及白豆沙，遭地方衛生局開罰30萬元。

不過食藥署南區管理中心科長呂昀儒表示，業者並未使用到這些逾期原料，否則就會以另一項「使用逾期原料生產」開罰。然而依照規定，業者在管理上也不得儲放逾期食品或食品原物料，若未清理掉，仍要依資本額大小及品項多寡開罰。

呂昀儒表示，業者應做好自我管理，食材做到「先進先出」，並且定期清理，以免舊的放到過期。

除了李亭香外，宜蘭呈康食品股份有限公司，也被查到在冷凍庫有逾期的雞腿排、櫻花蝦乾以及牛蒡絲，遭開罰新台幣六萬元；彰化鈞舜實業股份有限公司的「原味豬肉絲」及「條子豬肉乾」則被查到防腐劑己二烯酸超標，開罰四萬元；台東的天生牌金門高粱佐醃豬肉查獲三件豬肉和腸衣未標示原產地資訊，開罰三萬元罰鍰。