快訊

打第三劑到底有沒有效？ 期刊揭7款不同廠牌新冠疫苗效果

指揮中心病例圖只放大境外移入 鄉民改圖列本土縣市被讚爆

迪化街餅店李亭香貯存逾期原料 遭查獲罰30萬元

中央社 / 記者江慧珺台北24日電
迪化街百年餅店李亭香遭衛生單位查獲貯存巧克力、焦糖布蕾粉與白豆沙等5項逾期原料，宜蘭呈康食品遭查獲貯存逾期雞腿排、櫻花蝦乾與牛蒡絲，分別遭罰新台幣30萬與6萬元。圖/聯合報系資料照
迪化街百年餅店李亭香遭衛生單位查獲貯存巧克力、焦糖布蕾粉與白豆沙等5項逾期原料，宜蘭呈康食品遭查獲貯存逾期雞腿排、櫻花蝦乾與牛蒡絲，分別遭罰新台幣30萬與6萬元。圖/聯合報系資料照

迪化街百年餅店李亭香遭衛生單位查獲貯存巧克力、焦糖布蕾粉與白豆沙等5項逾期原料，宜蘭呈康食品遭查獲貯存逾期雞腿排、櫻花蝦乾與牛蒡絲，分別遭罰新台幣30萬與6萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿指出，與地方衛生局執行民國111年度春節複合式專案，針對春節應景食品製造端、販售端及餐飲端加強稽查抽驗，總計查核417家並抽驗1661件產品。

其中春節應景食品製造業者共稽查45家，查獲2家業者貯存逾期食品原料，分別為知名老店李亭香食品有限公司，以及宜蘭的呈康食品股份有限公司。

食藥署南區管理中心科長呂昀儒接受媒體電話聯訪表示，李亭香食品遭查獲倉儲貯存逾期食品原物料，為3款巧克力、焦糖布蕾粉與白豆沙，但對照工廠的投料製程紀錄與使用批號，確定逾期原物料未使用於產品。

呂昀儒說，宜蘭的呈康食品則是遭查獲冷凍庫貯存逾期的雞腿排、櫻花蝦乾與牛蒡絲。

呂昀儒表示，食品業者須自主管理倉儲，掌握食品與食品原物料先進先出原則，若遭衛生單位稽查貯存逾期食品或原料，會視違規品項多寡、公司資本額等狀況開罰；李亭香、呈康食品分別遭罰30萬與6萬元。

此外，彰化鈞舜實業股份有限公司的「原味豬肉絲」及「條子豬肉乾」則被查到防腐劑己二烯酸超標，開罰4萬元；台東天生牌金門高粱佐醃豬肉查獲3件豬肉和腸衣未標示原產地資訊，開罰3萬元。

食藥署表示，傳統市場、賣場及超市等販售年貨業者共稽查317家，缺失事項經限期改正均複查合格；稽查牛肉、豬肉及其可食部位原料的原產地標示、包裝食品或散裝食品標示均與規定相符。

食藥署指出，另抽驗1422件應景食品，有1件檢出甜味劑與標示內容不相符、1件檢出漂白劑與規定不符，已要求違規產品下架，並由地方衛生局依法裁處；另有2件生鮮蔬果農藥殘留違規及1件菇類重金屬超標，已移請農政機關辦理，其餘皆符合規定。

衛生局 逾期食品 抽驗

延伸閱讀

黃偉哲視察郵件處理中心 籲送禮多選國產肉品

眼藥膏從淡黃變黃褐色 食藥署公告回收2.4萬支

韓國熱銷即撕即飲石榴汁 檢出糖精銷毀三千多公斤

疫情來襲民眾多線上購物 迪化街、南門市場人潮銳減

相關新聞

瓦斯罐亂丟垃圾車釀爆炸事件 環保署籲回收前做四件事

近年發生民眾未垃圾分類，將高壓容器瓦斯罐混入垃圾丟進垃圾車，造成爆炸傷人事件，環保署表示，近期天氣寒冷，許多人用卡式瓦斯...

趕買年貨注意！知名餅店「李亭香」 查獲逾期原料罰30萬

即將迎來過年九天連假，正是採買年貨的時機。不過衛福部食藥署今天針對春節應景食品公布加強稽查抽驗結果，共抽驗132件年節食...

雇主春節排上班應注意「這點」 否則最高罰100萬

農曆春節將至，嘉義縣政府提醒事業單位，農曆除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依規定給假並給薪，如需勞工出勤，則應先...

胃食道逆流吃藥都沒效 台中醫院三合一微創手術治癒

台中市一對50多歲的姊妹都罹患胃食道逆流，由於藥物治療效果不佳，每天只要飲食就會發作，晚上睡覺時也常因酸液逆流造成咳嗽、...

慢性病控制沒假日 藥師提醒備足藥按時服安心過春節

春節期間多數人吃喝多，台中慈濟醫院藥學部臨床藥劑科藥師沈逸婷提醒，病人自己停藥，傷身又可能讓病情加重，他說，吃藥不能放假...

蒜頭怎麼保存才好 營養師：根據使用方式決定保存方法

做菜免不了用蒜頭提味增香，用得巧還可增進人體健康，台中市澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥今指出，雖然保存蒜頭有「四大派」方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。