快訊

打第三劑到底有沒有效？ 期刊揭7款不同廠牌新冠疫苗效果

指揮中心病例圖只放大境外移入 鄉民改圖列本土縣市被讚爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慢性病控制沒假日 藥師提醒備足藥按時服安心過春節

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院提醒，長期服用慢性病用藥的病人，春節期間也要按時服藥。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院提醒，長期服用慢性病用藥的病人，春節期間也要按時服藥。圖／台中慈濟醫院提供

春節期間多數人吃喝多，台中慈濟醫院藥學部臨床藥劑科藥師沈逸婷提醒，病人自己停藥，傷身又可能讓病情加重，他說，吃藥不能放假，長期服用慢性病用藥病人在春節期間，千萬不能自己停藥，更要忌口，避免食物與藥物交互作用影響藥效。

沈逸婷藥師表示，家有慢性病人就要注意不能隨興吃，部份食物與藥物、藥物與藥物間，容易產生交互作用影響藥效，一定要注意「吃」的時機與分量，才能避免危險；例如大家熟知葡萄柚和柚子，對降血壓與抗心律不整用藥，容易產生加成效果，服用這類藥物的人，要避免葡萄柚和柚子。

沈逸婷以年菜為例說明，服用可化凝錠（Warfarin）預防栓塞的病人，若吃過量的大白菜、芥菜、菠菜等富含維生素Ｋ食物，或含有中藥材人參的料理、藥酒，都可能減少可化凝錠的抗凝血療效而導致血栓

服用抗血栓藥「普栓達、伯基、保栓通」的病人若同時伴有高尿酸風險，年節前後大魚大肉吃多，可能導致痛風發作，如果又自己服用非類固醇消炎止痛藥，可能產生藥物交互作用，引起胃出血或皮下出血。

假期按時服藥，要備好足量藥物，沈逸婷表示，如果慢簽性處方箋的領藥日剛好是在春節期間，記得提前到醫療院所領藥，長期服用慢性病藥物的人，先跟醫師與藥師諮詢藥物使用原則，不要因為年節有所顧忌而停藥，最好定期量測血糖、血壓，並紀錄，春節後回診，就能提供醫師和藥師評估，可以更保障用藥安全與健康。

春節 慢性病 血栓

延伸閱讀

春節9天連假 新北淡水將實施交通疏導

台東取消春節發紅包活動 重啟機場及火車站快篩站

第20期開打北市接種26.5萬 下午公布再增春節專案打BNT

黃偉哲慰勉工務局第一線 春節期間優質服務不中斷

相關新聞

瓦斯罐亂丟垃圾車釀爆炸事件 環保署籲回收前做四件事

近年發生民眾未垃圾分類，將高壓容器瓦斯罐混入垃圾丟進垃圾車，造成爆炸傷人事件，環保署表示，近期天氣寒冷，許多人用卡式瓦斯...

趕買年貨注意！知名餅店「李亭香」 查獲逾期原料罰30萬

即將迎來過年九天連假，正是採買年貨的時機。不過衛福部食藥署今天針對春節應景食品公布加強稽查抽驗結果，共抽驗132件年節食...

雇主春節排上班應注意「這點」 否則最高罰100萬

農曆春節將至，嘉義縣政府提醒事業單位，農曆除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依規定給假並給薪，如需勞工出勤，則應先...

胃食道逆流吃藥都沒效 台中醫院三合一微創手術治癒

台中市一對50多歲的姊妹都罹患胃食道逆流，由於藥物治療效果不佳，每天只要飲食就會發作，晚上睡覺時也常因酸液逆流造成咳嗽、...

慢性病控制沒假日 藥師提醒備足藥按時服安心過春節

春節期間多數人吃喝多，台中慈濟醫院藥學部臨床藥劑科藥師沈逸婷提醒，病人自己停藥，傷身又可能讓病情加重，他說，吃藥不能放假...

蒜頭怎麼保存才好 營養師：根據使用方式決定保存方法

做菜免不了用蒜頭提味增香，用得巧還可增進人體健康，台中市澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥今指出，雖然保存蒜頭有「四大派」方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。