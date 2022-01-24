慢性病控制沒假日 藥師提醒備足藥按時服安心過春節

春節期間多數人吃喝多，台中慈濟醫院藥學部臨床藥劑科藥師沈逸婷提醒，病人自己停藥，傷身又可能讓病情加重，他說，吃藥不能放假，長期服用慢性病用藥病人在春節期間，千萬不能自己停藥，更要忌口，避免食物與藥物交互作用影響藥效。

沈逸婷藥師表示，家有慢性病人就要注意不能隨興吃，部份食物與藥物、藥物與藥物間，容易產生交互作用影響藥效，一定要注意「吃」的時機與分量，才能避免危險；例如大家熟知葡萄柚和柚子，對降血壓與抗心律不整用藥，容易產生加成效果，服用這類藥物的人，要避免葡萄柚和柚子。

沈逸婷以年菜為例說明，服用可化凝錠（Warfarin）預防栓塞的病人，若吃過量的大白菜、芥菜、菠菜等富含維生素Ｋ食物，或含有中藥材人參的料理、藥酒，都可能減少可化凝錠的抗凝血療效而導致血栓。

服用抗血栓藥「普栓達、伯基、保栓通」的病人若同時伴有高尿酸風險，年節前後大魚大肉吃多，可能導致痛風發作，如果又自己服用非類固醇消炎止痛藥，可能產生藥物交互作用，引起胃出血或皮下出血。

假期按時服藥，要備好足量藥物，沈逸婷表示，如果慢簽性處方箋的領藥日剛好是在春節期間，記得提前到醫療院所領藥，長期服用慢性病藥物的人，先跟醫師與藥師諮詢藥物使用原則，不要因為年節有所顧忌而停藥，最好定期量測血糖、血壓，並紀錄，春節後回診，就能提供醫師和藥師評估，可以更保障用藥安全與健康。