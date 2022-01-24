快訊

打第三劑到底有沒有效？《刺胳針》期刊揭7款不同廠牌新冠疫苗效果

指揮中心病例圖只放大境外移入 鄉民改圖列本土縣市被讚爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒜頭怎麼保存才好 營養師：根據使用方式決定保存方法

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥。圖／澄清醫院中港院區提供
台中市澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥。圖／澄清醫院中港院區提供

做菜免不了用蒜頭提味增香，用得巧還可增進人體健康，台中市澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥今指出，雖然保存蒜頭有「四大派」方法，但最重要的是要有用、有效；建議愛蒜的民眾，以使用蒜頭的頻率調整保存方式，將更能發揮蒜頭的營養價值。

她說，在廚房料理，蒜頭可說是去腥、提味、爆香的絕佳營養辛香料。但在營養諮詢門診中，民眾經常會問，保存蒜頭究竟是冷凍、冷藏，還是常溫比較好？

賴淑娥說，要維持蒜頭營養與新鮮度，坊間可略分為放風派、密封派、冷藏派與冷凍派。放風派，是習慣將買回來的蒜頭用透氣的網袋吊掛陽台通風，讓陽光保持蒜頭不受潮；密封派則用紙巾包覆蒜頭，吸收多餘濕氣，裝進密封袋或密封罐；冷藏（凍）派，是裝入保鮮盒直接放入冰箱，以冷藏或冷凍加以保鮮。

她說，上述方式，都是延長保存蒜頭的可行方法。但對天天都會用到蒜頭的人，建議使用冷藏，才便於烹煮與調味；若一至兩周才會使用蒜頭時，則不建議以冷藏方式保存，因為冰箱內有濕氣，容易讓蒜頭發芽，建議改以蒜瓣冷凍方式封存鮮度。

若是一個月以上才會使用蒜頭者，建議買回的大蒜，保持蒂頭與外皮的完整，置於通風、陰涼且乾燥的環境，蒜頭都可維持到半年的新鮮度。

賴淑娥說，研究指出，大蒜含有豐富的營養價值，包含醣類、蛋白質、維生素B1、B2、鈣、磷、鐵等礦物質，以及30多種蒜氨酸、蒜酶轉為「蒜素」為主的硫化合物，就有保健功效。若以生食方式攝取，能獲取最多的營養素。

一般成年人，每天攝取量約為2至3瓣，約拇指大小的蒜量就足夠了。賴淑娥提醒，蒜頭中的蒜素，對腸胃有刺激作用，若有胃潰瘍、凝血功能疾病、服用抗凝血劑患者，甚至是動手術的病患，建議避免生吃或過量食用。再過不久即將過農曆新年，蒜頭用得鮮用得巧，可以讓每一道美食，營養更加分。

冰箱 濕氣 患者

延伸閱讀

年貨塞滿冷凍庫 營養師：原則「先進先出」、別堵風口

她不解炒西生菜放一下下就變黑 眾人推一最簡單方法

其實助維護血管健康？營養師揭為何九層塔形象差

冬天吃鍋！ 看5種特色鍋底 「肉大人」教你剩湯大變身

相關新聞

瓦斯罐亂丟垃圾車釀爆炸事件 環保署籲回收前做四件事

近年發生民眾未垃圾分類，將高壓容器瓦斯罐混入垃圾丟進垃圾車，造成爆炸傷人事件，環保署表示，近期天氣寒冷，許多人用卡式瓦斯...

趕買年貨注意！知名餅店「李亭香」 查獲逾期原料罰30萬

即將迎來過年九天連假，正是採買年貨的時機。不過衛福部食藥署今天針對春節應景食品公布加強稽查抽驗結果，共抽驗132件年節食...

雇主春節排上班應注意「這點」 否則最高罰100萬

農曆春節將至，嘉義縣政府提醒事業單位，農曆除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依規定給假並給薪，如需勞工出勤，則應先...

胃食道逆流吃藥都沒效 台中醫院三合一微創手術治癒

台中市一對50多歲的姊妹都罹患胃食道逆流，由於藥物治療效果不佳，每天只要飲食就會發作，晚上睡覺時也常因酸液逆流造成咳嗽、...

慢性病控制沒假日 藥師提醒備足藥按時服安心過春節

春節期間多數人吃喝多，台中慈濟醫院藥學部臨床藥劑科藥師沈逸婷提醒，病人自己停藥，傷身又可能讓病情加重，他說，吃藥不能放假...

蒜頭怎麼保存才好 營養師：根據使用方式決定保存方法

做菜免不了用蒜頭提味增香，用得巧還可增進人體健康，台中市澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥今指出，雖然保存蒜頭有「四大派」方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。