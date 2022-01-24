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婦人下背痛超過6個月 做「紅繩運動」兩個月大幅改善

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院復健科醫師吳書毅說，紅繩運動從兒童到成人、慢性疼痛病人到運動員都適用。圖／長安醫院提供
長安醫院復健科醫師吳書毅說，紅繩運動從兒童到成人、慢性疼痛病人到運動員都適用。圖／長安醫院提供

一名60多歲婦人下背痛超過6個月，常常因為腰痛難以維持坐姿，最苦惱的是需要躺著才能擦保養品，嘗試過一般復健、按摩等方式都無法舒緩，經醫師為她進行「紅繩運動(Redcord)」，兩個月後婦人腰部疼痛程度及範圍大幅降低，現在不需要雙手支撐也能坐，可以坐著擦保養品了。

長安醫院復健科醫師吳書毅說，深層核心是控制我們動作穩定的重要角色，大部分下背痛的病人，最常出現深層核心無力，淺層肌群過度出力與緊繃的狀況。紅繩運動目前在歐美已被廣泛使用，經過證實對於肩頸痠痛、50肩、下背痛、駝背 姿勢不良，甚至是腰椎手術之後的病人都有所改善。

他說，紅繩運動從兒童到成人、慢性疼痛病人到運動員都適用，在輕鬆、無痛、高感受度的狀態下接受運動治療，可幫助身體活化、喚醒深層肌肉，減少腰痠背痛，生活會更加輕鬆。

職能治療師蔡育萍說，紅繩運動全名為「紅繩懸吊系統」，特色是它可以將整個身體懸吊起來，在淺層肌群放鬆的狀態下，誘發睡著的深層核心肌群，讓病人可以更單純地感受核心肌群用力的感覺，漸進式的練習核心與周圍肌群的合作。透過多點懸吊，學會如何在對的時機，用對的肌肉及力量，重建正確的姿勢及肌肉的使用，進而降低急性或慢性的疼痛。

蔡育萍指出，很多人會在家看YouTube做核心運動，但很有可能只練到淺層肌肉，也很難察覺自己的動作是否正確，因此在訓練過程中，會一對一引導並確認病人每一個動作是否用對肌群，強化整體筋膜鏈的動作控制及個別肌群的肌耐力，重新塑造正確的動作習慣。

背痛 復健 醫師

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