北市動物園昆蟲館展5螞蟻 有的行動慢、有的會裝死

台灣目前已發表的螞蟻種類約300種，而常見的家屋螞蟻種類則不到20種。台北市立動物園昆蟲館即日起展出5種新的螞蟻，其中台北巨山蟻和粗斜毛家蟻更是全台首次展出的種類，特別的是，台灣黑豔家蟻靠工蟻各自出外覓食，且單獨搬食物回巢；粗斜毛家蟻的行動緩慢，遇到危險時會裝死。

動物園表示，台灣體型最大的台北巨山蟻，工蟻體長約1至1.2公分，生活在中高海拔的原始林裡，屬夜行性螞蟻，食性雜食，以植物分泌液及昆蟲屍體為主食，受威脅時會以腹部敲擊地面威嚇。

動物園表示，還有體型嬌小的瘤顎蟻，牠們喜好築巢於石頭下或倒木樹縫中，行動緩慢卻以活蹦亂跳的跳蟲為主食。研究發現瘤顎蟻會分泌特殊液體來引誘跳蟲，當跳蟲靠近時，類似陷阱的觸發式大顎會快速抓住跳蟲，再帶回巢內享用，保存跳蟲當食物的牠們不論是外觀或行為都與其他螞蟻十分不同。

動物園表示，錫蘭細腰家蟻，是細腰家蟻屬中的唯一成員，這個屬的最大特徵就是腹柄分節非常清楚，簡單的說就是腰非常細的意思。外型與皺家蟻有些類似，一般在野外很少見到牠們的蹤跡，食性上屬雜食偏肉食。