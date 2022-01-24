中興大學啟動新農業研發中心 當植物醫生藉AI隔空診治
中興大學智慧永續新農業研究發展中心今啟動，整合全台AI與農牧研發能量，上游收集資料建立大數據，下游可利用智慧型手機等可攜式檢測，找到病源身分證，由植物醫生專家開處方治療。目前鎖定水稻、蘭花及畜牧三大類。
農委會主委陳吉仲指出植物醫師法已送行政院，排進立法院下個會期，如通過不論台灣或全世界的農業，均可透過AI遠距診斷，專家開處方解決問題。
興大智慧永續新農業研究發展中心重點項目包括核心技術、智慧檢測、智慧農牧場及智慧栽培四大面向，聚焦在水稻、畜牧及蘭花，蒐集大數據，建立資料庫。
中興大學校長薛富盛指出，針對農業領域因應環境變遷的人工智慧技術開發，先鎖定「新南向」示範應用場域，實際解決農牧產業重大議題與挑戰，期望台灣成為亞太地區智慧農業指標國。
主委陳吉仲表示，農委會全力支援與補助智慧永續新農業研究發展。他透露立法院下會期將討論植物醫師法，如順利實施後，未來全台或新南向，甚至世界各地的農業問題，均可透過AI技術，呈現第一線狀況，由醫師專家診斷治病。
中興大學工學院副院長張健忠舉例，研發中心會蒐集各種資料建立大數據，例如發現蘭花病毒，就給一個身分證，判讀什麼病，進資料庫建立大數據，未來蘭花出現病徵，就可透過A I揪出症狀，對症下藥。
在農民端應部分，加入「水稻小幫手」將水稻拍照上傳，透過大數據資料庫的圖片判讀，即會協助判定水稻含水量、依據氣象資料建議幾天後可收割，預計稻米價格等。
興大開發的快篩檢測系統，以往檢測耗費3天，運用可攜式智慧農業檢測系統到田間，3分鐘內可快速檢測農藥、藥物、蘭花病毒，適用於高經濟作物檢測。
智慧永續新農業研究發展中心，由副校長林俊良帶領跨域團隊成立「智慧永續新農業研究發展中心」將AI導入農業生產，最終達到節能、減碳、省工、永續目標。
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