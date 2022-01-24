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雇主春節排上班應注意「這點」 否則最高罰100萬
農曆春節將至，嘉義縣政府提醒事業單位，農曆除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依規定給假並給薪，如需勞工出勤，則應先徵得勞工同意，且工資應加倍發給，違者最高可處100萬元以下罰鍰。
勞工暨青年發展處說明，以月薪36000元勞工為例，推算每日工資為1200元，如於休假日出勤須加給工資1200元；如為時薪168元勞工，則每小時須再另外加給168元，雇主若違反相關規定，可處2萬以上100萬以下罰鍰。
勞青處表示，多數企業與勞工約定周一至周五為工作日、周六休息日、周日例假的出勤模式，如欲比照行政機關調整為9天春節連假，可將2月4日工作日與1月22日休息日互換，調整過後2月4日已成為休息日，因此雇主若要求勞工2月4日出勤，應給付休息日加班費，同時請雇主注意，調整前須先經工會同意，如無工會者，經勞資會議同意後，程序才算完備。
勞青處提醒，春節期間忙碌的行業，如服務、餐飲、交通運輸業等，可經由勞工同意將春節國定假日與其他工作日對調，薪資照常發給，但應明確排出調移的休假日讓勞工了解，且不得使正常工作時間連同延長工作時間一日超過12小時，以免造成爭議。
勞青處長陳奕翰呼籲，雇主應確實遵守法令避免觸法，今年將協助企業就易違反情事加強輔導，如國定假日工資、基本工資、勞工值日（夜）的工時工資，若有勞動法令疑慮，可直接洽詢05-3620123轉8018、8023嘉義縣政府勞青處。
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