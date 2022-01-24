防疫過新年！法鼓山除夕撞鐘全程線上舉辦 取消實體法會

與社會大眾共同做好防疫，法鼓山今天表示，1月31日晚間9點開始直播的撞108法華鐘響，將比照去年提升防疫準則，不開放現場參與，全程採線上舉辦，由僧團法師帶領撞鐘。民眾可透過網路即時聽聞鐘聲、合十祈願，許下心中美好盼望，也為全世界的平安共同祈福。

方丈和尚果暉法師提醒，除夕及新春期間，民眾往往習慣到寺院走春求平安，請大家彼此護念，須以健康為優先。方丈和尚並指示僧團，取消法鼓山各分寺院新春期間實體法會，並勸請大眾減少移動，遵守公眾場合防疫規範，線上參與祈福。

果暉法師表示，感恩過年期間，默默守護大眾平安的醫護、警消、檢疫、公務人員。人人存好心、做好事、說好話、許好願，就像是108響的法華鐘聲，處處傳遞淨化煩惱、增長慈悲和智慧的祝福。