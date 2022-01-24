藍芽耳機稱「唯一通過台灣NCC認證」 廣告不實罰5萬

極致創意包膜商行於蝦皮購物網站銷售SOYES無線藍芽耳機，廠商刊載「唯一通過台灣NCC認證且附上證書」文字，但公平會調查發現，通傳會至110年8月26日為止，獲認證之無線藍芽耳機共計142款，因此認定該商品宣稱「唯一」廣告不實，開罰5萬元。

公平會表示，網路賣家為加深消費者對商品之印象，時常於廣告使用「唯一」此種最高級用語連結客觀陳述，以吸引消費者購買。蝦皮購物網站銷售極致創意包膜商行的SOYES無線藍芽耳機，廠商刊載「唯一通過台灣NCC認證且附上證書」，廣告整體予人印象為該商品係「唯一」通過國家通訊傳播委員會(簡稱通傳會)認證之無線藍芽耳機或品牌，並有證書以資為證。

但是經公平會調查發現，該商品雖有取得認證證明，但據通傳會提供資料顯示，截至110年8月26日為止獲認證之無線藍芽耳機共計142款，因此該商品並非是「第一個」或「唯一」經審驗合格，取得由驗證機構核發印有審驗合格標籤之電信管制射頻器材型式認證證明。也就是說，該商品不是「唯一」取得通傳會認證的無線藍芽耳機。因此廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，處極致創意包膜商行5萬元罰鍰。

公平會叮嚀，「唯一」此種最高級用語連結客觀陳述是業者行銷時愛用廣告用語，使用時應注意廣告內容之真實性，以免違法受罰。而民眾在網路購買商品，需特別注意是否落入業者吹噓的陷阱中而不自知。