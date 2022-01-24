手刀預備！清明連假離島管制航今上午9時開放訂位

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1416架次，計13萬9640個座位數，今天上午9時起開放訂位。

民航局表示，清明假期自111年4月2日(週六)至4月5日(週二)有4天連假，民航局規劃，111年4月1日(週五)至4月6日(週三)為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線(不含澎湖-金門航線)742架次、7萬436個座位數；金門航線486架次、5萬6404個座位數；馬祖航線188架次、1萬2800個座位數；上述3離島航線共計提供1416架次、13萬9640個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，此次清明連假，於尖峰時段111年4月1日至4月3日臺灣出發往離島方向，以及111年4月4日至4月6日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局說，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，民航局提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合中央流行疫情指揮中心實施防疫工作，各機場航廈採單一出入口，於入口處採QR Code發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒，搭機當天有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，並應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要採檢(公費)，請各位搭機旅客務必配合，共同維護我國防疫安全。