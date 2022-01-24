快訊

大敵當前：美俄豪賭「烏克蘭危機」的戰爭籌碼

今東北季風增強 吳德榮：小年夜強冷空氣 除夕下探10度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今東北季風增強 吳德榮：小年夜強冷空氣 除夕下探10度

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象達人彭啟明表是，中部以北再度轉雨，風向也轉偏北風，中南部相對仍穩定，但容易有局部濃霧。北部朋友要洗曬衣要等周三周四。圖／氣象達人彭啟明提供
氣象達人彭啟明表是，中部以北再度轉雨，風向也轉偏北風，中南部相對仍穩定，但容易有局部濃霧。北部朋友要洗曬衣要等周三周四。圖／氣象達人彭啟明提供

中央氣象局表示，今日東北季風增強及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣轉涼；台灣北部、東半部地區及馬祖有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

氣象局表示，明（２５）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部地區有局部短暫雨，中部及北部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，請民眾注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨西半部及馬祖有霧，苗栗以北有小雨、東半部局部雨。截至清晨5：03本島平地最低氣溫為新北石門區15.2度。其他各地區的平地最低氣溫：中部(台中清水區)16.5度，南部(台南白河區)17.6度，東部(花蓮壽豐鄉)16.1度。

他表示，今、明(24、25日)兩天微弱東北風影響；西半部易有霧，中部以北有局部小雨，東半部有局部短暫雨；冷空氣很弱，中部以北略轉涼，南部白天舒適早晚涼。今日各地氣溫：北部15至19度，中部16至23度，南部17至26度，東部16至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週三、四(26、27日)天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼；東半部有局部短暫雨的機率。

他表示，週五(28日)「南海低壓」的水氣輸入，降雨範圍由南向北逐漸擴大。週六(29日)「鋒面」挾「南海低壓」的水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。30日(小年夜)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；北部及東半部仍有局部雨。30日晚至31日(除夕)晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。除夕、初一(31、1日)乾空氣南下，各地晴朗穩定，除夕白天有陽光不覺冷，初一白天續回暖，但夜間有「強輻射冷卻」加成，初一晨將創此波冷空氣的平地最低氣溫。初二(2日)下一波鋒面影響，天氣再轉變。

馬祖 除夕

延伸閱讀

今明顯降雨 吳德榮：28日至除夕天氣劇烈變化

對流雲移入陸地明顯降雨 吳德榮：周日鋒面到

今明北台溼涼 周五起天氣不穩 這一周雨會這樣下

天氣回暖把握好天氣 吳德榮：明天鋒面通過

相關新聞

今東北季風增強 吳德榮：小年夜強冷空氣 除夕下探10度

中央氣象局表示，今日東北季風增強及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣轉涼；台灣北部、東半部地區及馬祖有短暫雨，中部地區...

牙醫出頭天？ 衛福部設口腔司

衛福部「心理及口腔健康司」多年來存在「心口分家」爭議，行政院人事行政總處已發文衛福部同意分設心理健康司以及口腔衛生司。但...

假租地真棄置 廢棄物濫倒猖獗

全台焚化爐量能吃緊、事業廢棄物處理費用高漲，濫倒日益嚴峻，犯罪集團過去多找偏遠地方偷倒，近年卻進化為「假承租、真棄置」，...

新車趕疏運？ 台鐵：試車完成只是預備編組

本報昨天報導，台鐵EMU3000遭質疑為了趕在春節前加入疏運，司機員在還未熟悉車況下就被「趕鴨子上架」，其中可能有民代壓...

一張圖看天氣！下周兩波水氣接力 小年夜變天轉濕冷

中央氣象局表示，本周受華南水氣、東北季風影響，周一北部、東半部容易出現雨勢，中部山區、南部山區也有局部降雨，周二起水氣稍...

手刀預備！清明連假離島管制航今上午9時開放訂位

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1416架次，計13萬9640個座位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。