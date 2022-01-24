今東北季風增強 吳德榮：小年夜強冷空氣 除夕下探10度

中央氣象局表示，今日東北季風增強及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣轉涼；台灣北部、東半部地區及馬祖有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

氣象局表示，明（２５）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部地區有局部短暫雨，中部及北部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，請民眾注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨西半部及馬祖有霧，苗栗以北有小雨、東半部局部雨。截至清晨5：03本島平地最低氣溫為新北石門區15.2度。其他各地區的平地最低氣溫：中部(台中清水區)16.5度，南部(台南白河區)17.6度，東部(花蓮壽豐鄉)16.1度。

他表示，今、明(24、25日)兩天微弱東北風影響；西半部易有霧，中部以北有局部小雨，東半部有局部短暫雨；冷空氣很弱，中部以北略轉涼，南部白天舒適早晚涼。今日各地氣溫：北部15至19度，中部16至23度，南部17至26度，東部16至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週三、四(26、27日)天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼；東半部有局部短暫雨的機率。

他表示，週五(28日)「南海低壓」的水氣輸入，降雨範圍由南向北逐漸擴大。週六(29日)「鋒面」挾「南海低壓」的水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。30日(小年夜)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；北部及東半部仍有局部雨。30日晚至31日(除夕)晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。除夕、初一(31、1日)乾空氣南下，各地晴朗穩定，除夕白天有陽光不覺冷，初一白天續回暖，但夜間有「強輻射冷卻」加成，初一晨將創此波冷空氣的平地最低氣溫。初二(2日)下一波鋒面影響，天氣再轉變。