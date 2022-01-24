攜新住民手作迎春吊飾迎虎年 移民署：落實防疫過好年

農曆新年將至，移民署北區事務大隊台北市服務站近日藉新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀新住民分享生活點滴，並手做虎年春聯吊飾，共同迎接新年到來外，也加強呼籲落實防疫措施。

來自大陸陝西的新住民惠熙靜說，她原本在航空公司擔任空姐，旅程中與台籍先生一見鍾情隨即閃婚，為愛來台；因陝西氣候乾燥，與台灣環境相反，起初很不適應，但結婚至今20年，膝下兩子已長大成人，她也加入電視WTO姐妹會，成為節目固定班底。

惠熙靜說，世上沒有婆媳問題，只有如何處理，一次與婆婆爭吵時，婆婆一時沒站穩差點跌倒，惠熙靜立刻伸手拉住婆婆，未釀意外，也因此頓悟「婆媳之間不一定要爭個是非對錯」，現在婆媳之間非常融洽，婆婆看病只找媳婦陪醫，「一時轉念會獲得更多幸福」。

惠熙靜鼓勵新住民朋友，多多透過政府、學校、民間所舉辦的文化交流活動，學習各國文化差異，探索生命解答。