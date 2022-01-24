朱天文首當導演拍父母故事 諾獎得主自認寫不過朱西甯

為了理想棄筆從戎的山東青年軍朱西甯，在命運的波濤下來到台灣，遇到被困於保守醫生家庭的勇敢客家千金劉慕沙。兩人攜手打造當代華人文學中最特殊的文學家族，三代出了七位作家，包括朱天心、朱天文、朱天衣、唐諾、謝海盟。作家紀錄片「他們在島嶼寫作」第三系列把鏡頭轉向朱家，並邀來朱天文首次執導演筒，以老搭檔侯孝賢的劇組完成父母紀錄片「願未央」，3月18日上映。

此次拍攝文學朱家採雙紀錄片，除了「願未央」，還找來身為朱西甯、劉慕沙學生的小說家林俊穎，執導朱天文、朱天心紀錄片「我記得」。此一安排形成緊密獨特的文壇團隊、家族書寫，亦為國內外紀錄片少見的組合。

「願未央」從女兒的角度出發，朱天文、朱天心、朱天衣三位姊妹一起打開父母婚前的120封情書。朱西甯寫給劉慕沙第一封信時才27歲，便堅定表示視文學為一生志業，連女兒也震撼。朱家姊妹30、40歲才清楚確定自己的路，從此一生無悔。「人的一生只能實踐一種人生。」朱天文認為，你的志業就是你愛的那一樣東西，終生都對它充滿熱情，「但並不是每個人都能找到這條路」。朱天心則形容朱家「我覺得就是幾匹孤狼，強碰在一個屋子底下。」

鏡頭也拉到朱西甯的大陸故鄉。朱家姊妹透過父親留在老家的照片，看到父親的初戀情人劉玉蘭。朱西甯來台後，在報上看到劉玉蘭獲全國軟網女子冠軍的新聞，誤以為初戀情人也來台、寫信給她。此一劉玉蘭其實是劉慕沙閨密，劉慕沙幫劉玉蘭回信給朱西甯，反而牽起兩人情緣。兩人通信逾百封，只見了四次面便決定私奔，轟動鄉里。

拍攝團隊也來到朱西甯出生的山東故鄉，從族人的面容和生活之中，找到未完成遺作「華太平家傳」最初的源頭。和朱西甯同是山東人的諾貝爾文學獎得主莫言，則指著兩姊妹坦言「我們寫的都不如朱先生。」電影的最後，將朱西甯、劉慕沙一生的作品依年份緩緩列出，配上雷光夏意味深長的音樂，彷彿一條無止盡的文學長河。