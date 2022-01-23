環團：農地違章工廠不拆除斷水電 廢棄物濫倒永難終結

廢棄物濫倒汙染台灣農地，環團批評，許多農地違章工廠為了降低成本而委託非法業者濫倒，政府難以掌控真正的廢棄物流量，工廠管理輔導法通過快兩年，農地工廠汙染依然未改善，即使檢舉也難以斷水斷電或拆除，若農地工廠持續存在，廢棄物濫倒問題就永遠無法解決。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化長期以來都是濫倒廢棄物最嚴重的縣市之一，因為當地農地違章工廠非常多，有些根本沒有列管，導致廢棄物數量難以掌握，在地方跟中央長期消極不處置情況下，最後「這邊也丟、那邊也丟」，近年還有愈來愈誇張的趨勢，部分廢棄物更驗出重金屬超標。

施月英指出，部分濫倒廢棄物的業者有多次違規紀錄，但只被處罰少少的幾千元而已，跟違法的「獲益」相較起來懸殊太大，未來應規定累犯要撤銷營運證照，才能真正達到遏阻濫倒廢棄物的效果。

台南社大環境行動小組副研究員林政翰表示，全台焚化爐量能不夠，處理費用不斷上漲，現在許多廢棄物都堆在廠房「無處可去」，但最大問題是政府沒有從源頭控管廢棄物數量，只關心經濟發展、宣傳台商回流，不願思考後端的廢棄物處理問題，「如同餐廳標榜吃到飽，卻只有一家廁所可以使用」，未做好配套措施，導致非法棄置激增。