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「假承租真棄置」猖獗 廢棄物問題占環保犯罪八成七
全台焚化爐量能吃緊、事業廢棄物處理費用高漲，濫倒情況日益嚴峻，犯罪集團過去通常找偏遠地方偷倒，近年進化為「假承租、真棄置」，由人頭租廠房或土地，稱有合法用途卻非法濫倒，追查不易，近年環保犯罪件數更屢創新高，廢棄物相關案件就占整體高達八成七。
去年彰化縣一處農地遭非法堆置合板、廢塑膠、廢木屑，環檢警調查發現，有三家再利用機構收受廢棄物後，以每車7500元委託不法人士「物色」農地，再出資成立園藝公司假借「堆肥」名義濫倒大量廢棄物，不法獲利約7千萬元。
另外，高雄市鳥松區去年傳出化學刺鼻臭味，環檢警歷經一年多調查發現，有犯罪集團承租廠房，稱要放置太陽能發電設備，實際堆置大量有害廢溶劑，該集團還承租魚塭說要設置地面型光電，卻挖地填埋營建廢棄物。
根據環保署最新統計，109年地方法院裁判確定共有537件環保刑事案件，除了空汙防制法、水汙染防制法總計67件外，其餘470件都涉及違反廢棄物清理法，比率八成七為最高。
許多廢棄物濫倒案件都是透過民眾檢舉才追查定案，但近年「假承租、真棄置」的新型犯罪形態猖獗，讓廢棄物濫倒更難以現形，尚未「曝光」的案件恐怕更多。
環保署坦言，近年環境犯罪確實以廢棄物相關案件為最多，但並非每件都是濫倒棄置，以前非法集團都是找偏遠地方濫倒廢棄物，近年卻衍生出「假承租、真棄置」的犯罪模式，會持續透過宣導提醒地主、房東，要審慎過濾承租人，且出租後也要定期巡視，以免遭到濫倒。
至於焚化爐量能不足問題，環保署說，焚化爐只是其中一個管道，民間也有其他處理廠可以協助去化，主要是部分業者有投機心態，為了壓低成本才委託不法業者處理廢棄物；環保署若收到相關檢舉，會立即與檢察署及警方合作，盡快偵破案件並要求復原環境。
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