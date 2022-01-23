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一張圖看天氣！ 下周兩波水氣接力 小年夜變天轉濕冷

學測數A、B難易兩樣情 補教估四科54級有望上台大

一張圖看天氣！下周兩波水氣接力 小年夜變天轉濕冷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局表示，本周受華南水氣、東北季風影響，周一北部、東半部容易出現雨勢，中部山區、南部山區也有局部降雨，周二起水氣稍減、周四短暫回暖，周日小年夜又有鋒面通過、東北季風增強，再度變天轉為濕冷。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
示意圖。中央氣象局表示，本周受華南水氣、東北季風影響，周一北部、東半部容易出現雨勢，中部山區、南部山區也有局部降雨，周二起水氣稍減、周四短暫回暖，周日小年夜又有鋒面通過、東北季風增強，再度變天轉為濕冷。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

中央氣象局表示，本周受華南水氣、東北季風影響，周一北部、東半部容易出現雨勢，中部山區、南部山區也有局部降雨，周二起水氣稍減、周四短暫回暖，周日小年夜又有鋒面通過、東北季風增強，再度變天轉為濕冷。

氣象局表示，周一又有華南水氣要東移通過，再加上東北季風帶來涼空氣，北部、東半部容易下雨、天氣轉涼，要多添衣物；中部地區和南部山區也有局部降雨出現的可能性。

周二、周三東北季風持續影響，水氣稍減，東半部地區仍有局部短暫雨，北部地區及中部山區降雨較為零星，且中部山區降雨逐日趨緩，北部、東半部天氣持續偏涼，中南部早晚偏涼，適時調整衣著。

周四東北季風減弱，高空有南方雲系接近，東半部、北部地區仍有局部、零星雨，南方高空雲系接近，恆春半島、南部山區有零星降雨的可能性，氣溫略微回升。

周五將有鋒面接近以及南方雲系移入，降雨區域增加，東半部、北部地區有短暫雨，南方雲系移入，中部山區、南部地區也有局部降雨的可能性。

周六及周日小年夜有鋒面通過，緊接著東北季風再帶來涼冷空氣，北部、東半部容易下雨 、天氣轉涼，記得多添衣物；中南部山區也有局部降雨出現的可能性。

中央氣象局預報未來一周天氣。圖／氣象局提供
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／氣象局提供

東北季風 氣象局

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