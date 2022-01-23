守護合歡山追雪族 假日醫療站提供緊急處置後送

合歡山冬季有大批追雪、登山客，但天寒地凍環境易引發身體不適，因此，南投縣、花蓮縣在昆陽、松雪樓設雪季假日醫療站，派駐醫護、救護車提供第一時間初步處置及緊急後送。

位於南投縣與花蓮縣交界的合歡山每逢降雪總吸引大批追雪族，不過天寒地凍環境易引發遊客身體不適，甚至高山症，但距離最近大醫院的車程動輒數小時，為保障上山遊客安全，衛生福利部補助南投縣與花蓮縣於南投縣昆陽、花蓮縣松雪樓分別設置雪季醫療救護站。

合歡山雪季去年12月31日展開，持續至今年2月28日，今年度首次辦理南投縣、花蓮縣衛生局聯合視察作業，南投縣衛生局長陳南松、花蓮縣衛生局長朱家祥等人今天率隊實地勘察醫療站運作，並討論未來合作精進作為，以實際行動維護遊客健康。

陳南松透過新聞稿表示，南投醫療資源相對缺乏，距離合歡山最近的醫療處所為清境假日醫療站，路程最快約40分鐘，若因大量遊客而塞車，更可能超過1小時才能得到醫療協助，因此在南投縣昆陽、花蓮縣松雪樓設緊急醫療救護站，縮短急症病患獲得醫療時間。

陳南松說，醫療站配有1名醫師、2名護理人員、1輛救護車，提供第一時間初步處置及緊急後送，特別感謝埔里基督教醫院、衛生福利部南投醫院、台中榮民總醫院埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院支援人力。

陳南松表示，合歡山雪季昆陽假日緊急醫療救護站位於昆陽停車場，2月28日前，國定假日與例假日當天上午8時至收假日下午4時提供雪季醫療服務，有需要就醫的民眾可利用。