快訊

龜梨和也發燒38度確診 傑尼斯8人染新冠肺炎

礁溪長榮酒店員工確診女友是「佛光大學生」 學校急調查接觸者

守護合歡山追雪族 假日醫療站提供緊急處置後送

中央社 / 南投縣23日電
合歡山冬季有大批追雪、登山客。圖為冬季合歡山常出現雲海的壯闊景觀。 聯合報系資料照片／記者江良誠攝影
合歡山冬季有大批追雪、登山客。圖為冬季合歡山常出現雲海的壯闊景觀。 聯合報系資料照片／記者江良誠攝影

合歡山冬季有大批追雪、登山客，但天寒地凍環境易引發身體不適，因此，南投縣、花蓮縣在昆陽、松雪樓設雪季假日醫療站，派駐醫護、救護車提供第一時間初步處置及緊急後送。

位於南投縣與花蓮縣交界的合歡山每逢降雪總吸引大批追雪族，不過天寒地凍環境易引發遊客身體不適，甚至高山症，但距離最近大醫院的車程動輒數小時，為保障上山遊客安全，衛生福利部補助南投縣與花蓮縣於南投縣昆陽、花蓮縣松雪樓分別設置雪季醫療救護站。

合歡山雪季去年12月31日展開，持續至今年2月28日，今年度首次辦理南投縣、花蓮縣衛生局聯合視察作業，南投縣衛生局長陳南松、花蓮縣衛生局長朱家祥等人今天率隊實地勘察醫療站運作，並討論未來合作精進作為，以實際行動維護遊客健康。

陳南松透過新聞稿表示，南投醫療資源相對缺乏，距離合歡山最近的醫療處所為清境假日醫療站，路程最快約40分鐘，若因大量遊客而塞車，更可能超過1小時才能得到醫療協助，因此在南投縣昆陽、花蓮縣松雪樓設緊急醫療救護站，縮短急症病患獲得醫療時間。

陳南松說，醫療站配有1名醫師、2名護理人員、1輛救護車，提供第一時間初步處置及緊急後送，特別感謝埔里基督教醫院、衛生福利部南投醫院、台中榮民總醫院埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院支援人力。

陳南松表示，合歡山雪季昆陽假日緊急醫療救護站位於昆陽停車場，2月28日前，國定假日與例假日當天上午8時至收假日下午4時提供雪季醫療服務，有需要就醫的民眾可利用。

南投 衛生局 花蓮 合歡山

延伸閱讀

南投縣開辦假日疫苗接種站 上周末2天近7000人接種

南投整合式篩檢服務1年檢查5000人 今年再辦50場

南投縣周末加開疫苗接種站 林明溱：春節前快來打

南投縣高齡老化嚴重 衛生局提供長照輔具補助

相關新聞

地牛翻身！16:22東部外海規模4.0地震 最大震度宜蘭3級

中央氣象局發布第006號顯著有感地震報告，今天下午4時22分，在宜蘭縣政府南南東方35.2公里，位於台灣東部海域，發生芮...

台東鳳梨釋迦上市了 國道3號服務區設專櫃產地直送

台東鳳梨釋迦正值產季，農委會農糧署輔導農會與新東陽合作，1月23日至2月6日農曆年節期間，在福爾摩沙高速公路（國道3號）...

高雄出現飯店退訂潮 業者：疫情飆心情沉重

高雄市出現本土確診群聚，個案數還在延燒，連帶影響旅宿訂房。高雄市旅館公會理事長周文彬表示，飯店反映這兩天的退訂潮約一、兩...

多數人都弄錯！醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

近日新冠病毒疫情又再增溫，本土病例不斷暴增，適逢農曆春節來臨，讓不少人憂心疫情會擴大，專家提醒打疫苗、戴口罩、噴酒精等防疫措施不可少，不過酒精要用對，用錯了不但不能消毒，還可能染疫。有中醫師執照的Youtuber「77老大」就曾拍影片教導正確酒精噴法，還有醫師透露噴完酒精後不能馬上觸摸東西，不然就功虧一簣。

備戰年菜需求 漁業署：春節前5天增10%魚貨

農曆春節將至，民眾開始採辦年貨，漁業署表示，為供應過年需求，春節前5日將加強調配13處消費地批發魚市場，增加10%以上魚...

蝦米？高齡電子票券半價限公路 他搭火車捷運花全票虧大

交通部公路總局2017年、2018年發出高齡紀念電子票券，半價優惠僅限公路公共運輸，苗栗市80歲老翁劉朝光與太太日前同行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。