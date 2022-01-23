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台東鳳梨釋迦上市了 國道3號服務區設專櫃產地直送

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台東鳳梨釋迦正值產季。圖／農糧署提供
台東鳳梨釋迦正值產季。圖／農糧署提供

台東鳳梨釋迦正值產季，農委會農糧署輔導農會與新東陽合作，1月23日至2月6日農曆年節期間，在福爾摩沙高速公路（國道3號）關西、西湖、清水及南投等4個服務區，設置台東鳳梨釋迦專櫃，並推出春節限量版「百釋大吉」鳳梨釋迦春節禮盒。

農糧署表示，中國大陸去年9月宣布暫停進口台灣鳳梨釋迦，台東縣農會與新東陽合作設置專櫃，整合鳳梨釋迦果農並和台東地區、太麻里地區、鹿野地區、東河鄉等農會合作，產地直送提供鳳梨釋迦，1月29日至2月6日春節期間提供每日限量版「鳳梨釋迦紅包袋」，當天送完為止。

為推動全民吃鳳梨釋迦，農糧署說，將同時推出「鳳梨釋迦101種創新吃法」為主題的影片徵件活動，時間自即日起至111年3月15日截止，邀請民眾研發鳳梨釋迦創新吃法，並拍攝短片參與活動，總獎金高達12萬元，第1名5萬元、第2名3萬元、第3名2萬元，優選獎2位每位獎金1萬元。

鳳梨釋迦 台東 農會

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