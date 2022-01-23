台東鳳梨釋迦上市了 國道3號服務區設專櫃產地直送

近日新冠病毒疫情又再增溫，本土病例不斷暴增，適逢農曆春節來臨，讓不少人憂心疫情會擴大，專家提醒打疫苗、戴口罩、噴酒精等防疫措施不可少，不過酒精要用對，用錯了不但不能消毒，還可能染疫。有中醫師執照的Youtuber「77老大」就曾拍影片教導正確酒精噴法，還有醫師透露噴完酒精後不能馬上觸摸東西，不然就功虧一簣。

2022-01-23 15:15