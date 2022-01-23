快訊

高雄公布50多處確診足跡 IKEA、好市多、漢神巨蛋入列

學測社會／結合疫情和時事考航運、選舉「中間偏易」 非選題重表達

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東推四季特色示範遊程 「恰恰」彭政閔擔任夏季大使

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推出四季遊屏東，打造屏東旅遊品牌，春夏秋冬體驗屏東四季，推出四條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能玩屏東，過程中做好防疫措施。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出四季遊屏東，打造屏東旅遊品牌，春夏秋冬體驗屏東四季，推出四條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能玩屏東，過程中做好防疫措施。記者劉星君／攝影

屏東縣有山、海、半島，平原旅遊資源與綜合四大族群文化特色，縣府交通旅遊事務處推出四季遊屏東，打造屏東旅遊品牌，春夏秋冬體驗屏東四季，推出四條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能玩屏東，過程中做好防疫措施。

副縣長吳麗雪說，南部疫情升溫，推動四季旅遊，都會根據疫情指揮中心指引做好規畫，屏縣目前來說相對安全，「防疫也要顧肚子」，大家在防疫安全基礎下，打疫苗、戴口罩，勤洗手，共同防疫度過這波疫情，春節9天連假，若不知道去哪裡玩，可到屏東戶外空曠地方。

吳麗雪說，後疫情時代國內旅遊朝分眾市場，著重主題化、深度化與在地體驗，防疫優先，生活如常前提，鼓勵國人至屏東旅遊，縣府以四季為主題，建立「屏東多一度，四季屏你遊」4條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能玩屏東，提供民眾體驗。

行銷屏東四季旅遊，也推出四季觀光大使代言拍攝影片，春季由蔡佩軒展現市區小清新、老文青的玩法、夏季由彭政閔上山下海熱血運動、秋季由謝哲青來屏東作客、冬季戴愛玲與原民一起高歌。今天彭政閔也現身分享他的屏東經驗。

「恰恰」彭政閔退休後轉任中信兄弟農場主管，彭政閔說，中信兄弟訓練基地在屏東縣鹽埔鄉，屏東一年四季適合旅遊，除四五月梅雨季節，都是酷熱太陽，他在美和中學就讀六年，嘗遍附近美食，潮州燒冷邊、東港海產等。

墾丁潛水業者說，冬季本來就是淡季，夏天旺季去年遇到三級警戒衝擊大，如今疫情又起，近期接到電話詢問相關防疫措施，電話詢問有兩到三成遊客要退訂。潛水設備會強化消毒措施，尤其潛水的吹嘴器具會特別消毒。

推動在地旅遊的「大小港邊熱帶漁林」業者說，過年期間僅初三有出團，客人大多持觀望態度，打電話詢問防疫措施，但未接獲取消或退訂。

屏東縣府推四季遊屏東，推四條示範遊程，搭配在地特色推薦，讓遊客在每個季節玩屏東，過程中做好防疫措施，夏季大使邀請「恰恰」彭政閔（右五）。記者劉星君／攝影
屏東縣府推四季遊屏東，推四條示範遊程，搭配在地特色推薦，讓遊客在每個季節玩屏東，過程中做好防疫措施，夏季大使邀請「恰恰」彭政閔（右五）。記者劉星君／攝影
屏東縣府推四季遊屏東，推四條示範遊程，搭配在地特色推薦，讓遊客在每個季節玩屏東，過程中做好防疫措施，夏季大使邀請「恰恰」彭政閔（右七）。記者劉星君／攝影
屏東縣府推四季遊屏東，推四條示範遊程，搭配在地特色推薦，讓遊客在每個季節玩屏東，過程中做好防疫措施，夏季大使邀請「恰恰」彭政閔（右七）。記者劉星君／攝影

屏東縣 疫情 中信

延伸閱讀

中職／新書這章最催淚 官大元談到小孩忍不住淚崩

中職／各隊都不搶 前15人次FA全加薪恐怕要中斷

中職／蔣智賢可望跟進陳子豪 甩掉傷痛加入百轟俱樂部

中職／得知王勝偉要走 陳江和：不想跟你講話

相關新聞

高雄出現飯店退訂潮 業者：疫情飆心情沉重

高雄市出現本土確診群聚，個案數還在延燒，連帶影響旅宿訂房。高雄市旅館公會理事長周文彬表示，飯店反映這兩天的退訂潮約一、兩...

多數人都弄錯！醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

近日新冠病毒疫情又再增溫，本土病例不斷暴增，適逢農曆春節來臨，讓不少人憂心疫情會擴大，專家提醒打疫苗、戴口罩、噴酒精等防疫措施不可少，不過酒精要用對，用錯了不但不能消毒，還可能染疫。有中醫師執照的Youtuber「77老大」就曾拍影片教導正確酒精噴法，還有醫師透露噴完酒精後不能馬上觸摸東西，不然就功虧一簣。

備戰年菜需求 漁業署：春節前5天增10%魚貨

農曆春節將至，民眾開始採辦年貨，漁業署表示，為供應過年需求，春節前5日將加強調配13處消費地批發魚市場，增加10%以上魚...

蝦米？高齡電子票券半價限公路 他搭火車捷運花全票虧大

交通部公路總局2017年、2018年發出高齡紀念電子票券，半價優惠僅限公路公共運輸，苗栗市80歲老翁劉朝光與太太日前同行...

明天幾乎全台有雨！ 氣象局：周六冷空氣增強 低溫15度

中央氣象局表示，未來幾天天氣變化快，明起華南雨區東移，除了南部平地是多雲天氣，全台各地都有雨勢，周五、周六可能有鋒面接近...

濃霧特報！ 台中能見度不到200公尺 桃竹也要注意

中央氣象局發布濃霧特報，今日西半部及馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，台中地區目前已有能見度不足200公尺的現象，桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。