屏東推四季特色示範遊程 「恰恰」彭政閔擔任夏季大使

屏東縣有山、海、半島，平原旅遊資源與綜合四大族群文化特色，縣府交通旅遊事務處推出四季遊屏東，打造屏東旅遊品牌，春夏秋冬體驗屏東四季，推出四條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能玩屏東，過程中做好防疫措施。

副縣長吳麗雪說，南部疫情升溫，推動四季旅遊，都會根據疫情指揮中心指引做好規畫，屏縣目前來說相對安全，「防疫也要顧肚子」，大家在防疫安全基礎下，打疫苗、戴口罩，勤洗手，共同防疫度過這波疫情，春節9天連假，若不知道去哪裡玩，可到屏東戶外空曠地方。

吳麗雪說，後疫情時代國內旅遊朝分眾市場，著重主題化、深度化與在地體驗，防疫優先，生活如常前提，鼓勵國人至屏東旅遊，縣府以四季為主題，建立「屏東多一度，四季屏你遊」4條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能玩屏東，提供民眾體驗。

行銷屏東四季旅遊，也推出四季觀光大使代言拍攝影片，春季由蔡佩軒展現市區小清新、老文青的玩法、夏季由彭政閔上山下海熱血運動、秋季由謝哲青來屏東作客、冬季戴愛玲與原民一起高歌。今天彭政閔也現身分享他的屏東經驗。

「恰恰」彭政閔退休後轉任中信兄弟農場主管，彭政閔說，中信兄弟訓練基地在屏東縣鹽埔鄉，屏東一年四季適合旅遊，除四五月梅雨季節，都是酷熱太陽，他在美和中學就讀六年，嘗遍附近美食，潮州燒冷邊、東港海產等。

墾丁潛水業者說，冬季本來就是淡季，夏天旺季去年遇到三級警戒衝擊大，如今疫情又起，近期接到電話詢問相關防疫措施，電話詢問有兩到三成遊客要退訂。潛水設備會強化消毒措施，尤其潛水的吹嘴器具會特別消毒。