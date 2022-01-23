疫情升溫 屏東旅宿業者淡定 春節訂房率仍八成

高雄疫情擴大，高屏共同生活圈，屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，這幾天率續接到電話詢問，有的要退訂，也有的要訂房，退、補之間很快就平衡，「這次第三次面對疫情，大家都比較淡定了」，春節期間訂房率仍維持8成，業者也都打完第三劑疫苗。

林淑敏樂觀說，雖然疫情升溫，也接到有一兩通退房電話，但也有陸續補進來，退補之間平衡，旅客不是一窩蜂退房。

「我們有兩次經驗，這是第三次了」，林淑敏說，這次沒有那麼恐慌，以前會恐慌是因為沒有打疫苗。現今業者也都做好防疫整備，加強消毒。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說，這幾天退房約有一成到一成半，但也有人補進來，以他經營的亞曼達會館來說，在1.5個月前訂滿了，有退房的，也有民眾在平台訂不到，打電話來訂房，很快就補滿。

林榮欽說，取消退房後，其他客人預定速度也很快，今年春節期間不太擔心，仍維持約在八九成訂房率。國旅旅遊型態，中北部旅客來到恆春半島，會住兩天，南部旅客住一天，因為地域性近，可以常來。

林淑敏說，過年期間初一到初四約有9成訂房率，初五、初六都還有5成，樂觀面對，業者也會做好防疫措施。