高雄出現飯店退訂潮 業者：疫情飆心情沉重

高雄市出現本土確診群聚，個案數還在延燒，連帶影響旅宿訂房。高雄市旅館公會理事長周文彬表示，飯店反映這兩天的退訂潮約一、兩成，若確診個案持續拉高，則退房率也會再提升，「很沉重啊，疫情正在飆，這也是沒辦法的事！」

高雄市觀光局指出，過年期間一般飯店平均訂房率約7至8成，觀光飯店則有8成以上。業者說，原本疫情還比較圈在北部，高雄飯店的影響不大；隨著高雄也出現確診個案，甚至有的傳染源還不明朗，連帶影響到民眾的出遊意願和訂房率。

旅宿業者說，市長陳其邁都出來說台灣燈會在高雄不辦點燈儀式了，可見高雄疫情不是很樂觀，生意人當然想賺錢，但當下還是疫情第一。

周文彬說，目前退訂的大概一、兩成，還有不少民眾在觀望，隨著這幾天疫情繼續升溫，退房率可預料的還會更高。台灣島這麼小，人流大，風險就大。過年前民眾出遊的意願本來就低，工廠公司也要趕工，旅宿業影響最大的是春節與春節過後，現在尾牙、圍爐宴多泡湯了，要是連春酒時都還沒恢復，會有更多餐旅業者面臨難關，愈講愈沉重啊。