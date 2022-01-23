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疫情擾亂鹽水蜂炮要縮小規模 迎佛祖等寺廟活動恐停辦

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南開基玉皇宮每年農曆初八到初九天公生日活動，都吸引眾多人潮聚集。圖／廟方提供
台南開基玉皇宮每年農曆初八到初九天公生日活動，都吸引眾多人潮聚集。圖／廟方提供

疫情在春節前來擾亂，台南眾多寺廟原本在農曆春節期間都有許多大型活動，受到影響，目前不是宣布停辦就是縮小規模，其中像是東山迎佛祖及鹽水蜂炮等知名的活動，去年就有影響，目前東山已決定今年縮小規模，而鹽水仍在討論中。

台南市民政局表示，鹽水蜂炮去年受到疫情影響，縮小規模，蜂炮集中在主辦的鹽水武廟前施放，最主要是炮城都是提前就已製作好，放置會有危險，所以一定要施放，原本去年市長黃偉哲答應廟方今年要協助擴大舉辦，但目前疫情狀況看來，不太可能擴大，可能會類似去年的縮小模式，但目前廟方還在討論中，為尊重廟方，市府不會提前代宣布。

由於疫情持續延燒，內政部昨天宣布，宗教團體停止辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，如有超過500人以上活動也必須提報防疫計畫，通過後才能辦理。

台南市目前除了祀典大天后宮已宣布不辦搶頭香，1月31日晚上11點開廟門，參與民眾需保持社交距離、量體溫等才能進入參拜，屆時將發送7500個虎年限量蝴蝶蘭造型御守。另外，鹿耳門天后宮也取消搶頭香活動。

此外，安南區鹿耳門聖母廟原本在2月12日舉辦鞭春牛活及踩街活動，目前也宣布停辦；而台南市重要的國定民俗東山迎佛祖活動，原本農曆正月10日舉辦，決定比照去年縮小規模，不開放給信眾參與，但碧軒寺等仍有活動。

而農曆初9台南市的天壇與開基玉皇宮都有天公生的相關活動，聚集大量人潮，現場都是水洩不通，兩廟都表示，仍然會開放信眾祭拜，但會依照相關的防疫規定辦理。

台南開基玉皇宮每年農曆初八到初九天公生日活動，都吸引眾多人潮聚集。圖／廟方提供
台南開基玉皇宮每年農曆初八到初九天公生日活動，都吸引眾多人潮聚集。圖／廟方提供
台南開基玉皇宮每年農曆初八到初九天公生日活動，都吸引眾多人潮聚集。圖／廟方提供
台南開基玉皇宮每年農曆初八到初九天公生日活動，都吸引眾多人潮聚集。圖／廟方提供

台南 疫情 社交距離

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