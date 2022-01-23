快訊

高雄公布50多處確診足跡 IKEA、好市多、漢神巨蛋入列

學測社會／結合疫情和時事考航運、選舉「中間偏易」 非選題重表達

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多數人都弄錯！醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝
疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

近日新冠病毒疫情又再增溫，本土病例不斷暴增，適逢農曆春節來臨，讓不少人憂心疫情會擴大，專家提醒打疫苗、戴口罩、噴酒精等防疫措施不可少，不過酒精要用對，用錯了不但不能消毒，還可能染疫。有中醫師執照的Youtuber「77老大」就曾拍影片教導正確酒精噴法，還有醫師透露噴完酒精後不能馬上觸摸東西，不然就功虧一簣。

「77老大」表示，即使疫情嚴重，但生活還是要過，民眾還是得外出採買東西，他教大家按照步驟做好防疫就能大幅降低危險。首先出門前要先想好購買清單，這樣才能減少在賣場待的時間以及出門次數，並且盡量挑選人較少的時間出門，並且要隨身攜帶酒精。

第二，到賣場後要盡量使用QR Code實名認證，不要用手寫，因為紙筆一定很多人摸過，如果真的要用手寫，寫之前要對筆消毒，寫完後也要消毒手部，若當下很多人在等待填寫時，就等人少再寫，並且保持1公尺的距離，以策安全。

第三，在接觸購物車、提籃把手、冰箱門把之前，這些東西都先用酒精噴過，因為病毒會在東西表面上存活24小時以上。第四，找的紙鈔零錢一定要馬上用酒精噴灑消毒，然後再放到夾鏈袋密封，讓錢留在裡頭等隔天再使用，最後再消毒手部。

最後，帶回家的東西不要馬上拿進屋內，要先放在門邊，先把手清洗後，再將物品外包裝用酒精擦拭一遍，東西接觸過的桌面和手部要再噴一次酒精，這樣才算完成外出購物的防疫步驟。

雖然很多人都知道噴酒精能消毒，但是使用不正確的話也是徒勞無功，台灣毒物學學會秘書長姜至剛表示酒精接觸皮膚後至少要花10秒鐘以上才能殺死病毒，如果只是噴一噴沒有抹開，或一噴完就去碰其他物品，無法達到消毒效果。馬偕醫院小兒部副主任張龍強調，消毒手部時，一定要確保「雙手的每個部位都有被酒精覆蓋」，先將酒精噴在掌心讓手掌充分溼潤，再將酒精噴在手背讓手背充分溼潤，接著用內、外、夾、弓、大、立、腕的口訣充分搓揉手掌、手背、指縫、指尖及手腕，最後靜待20～30秒讓酒精揮發。

酒精

延伸閱讀

春節搭計程車 雲縣加價費率提早3天實施

遠雄自貿港確診者足跡 菜市場、大賣場、3客運線在列

台中萬和宮超前部署 電腦抽籤詩防疫有概念

台中無疫情 餐飲業者多觀望 做好防疫迎春節商機

相關新聞

高雄出現飯店退訂潮 業者：疫情飆心情沉重

高雄市出現本土確診群聚，個案數還在延燒，連帶影響旅宿訂房。高雄市旅館公會理事長周文彬表示，飯店反映這兩天的退訂潮約一、兩...

多數人都弄錯！醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

近日新冠病毒疫情又再增溫，本土病例不斷暴增，適逢農曆春節來臨，讓不少人憂心疫情會擴大，專家提醒打疫苗、戴口罩、噴酒精等防疫措施不可少，不過酒精要用對，用錯了不但不能消毒，還可能染疫。有中醫師執照的Youtuber「77老大」就曾拍影片教導正確酒精噴法，還有醫師透露噴完酒精後不能馬上觸摸東西，不然就功虧一簣。

備戰年菜需求 漁業署：春節前5天增10%魚貨

農曆春節將至，民眾開始採辦年貨，漁業署表示，為供應過年需求，春節前5日將加強調配13處消費地批發魚市場，增加10%以上魚...

蝦米？高齡電子票券半價限公路 他搭火車捷運花全票虧大

交通部公路總局2017年、2018年發出高齡紀念電子票券，半價優惠僅限公路公共運輸，苗栗市80歲老翁劉朝光與太太日前同行...

明天幾乎全台有雨！ 氣象局：周六冷空氣增強 低溫15度

中央氣象局表示，未來幾天天氣變化快，明起華南雨區東移，除了南部平地是多雲天氣，全台各地都有雨勢，周五、周六可能有鋒面接近...

濃霧特報！ 台中能見度不到200公尺 桃竹也要注意

中央氣象局發布濃霧特報，今日西半部及馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，台中地區目前已有能見度不足200公尺的現象，桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。