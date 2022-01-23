備戰年菜需求 漁業署：春節前5天增10%魚貨

農曆春節將至，民眾開始採辦年貨，漁業署表示，為供應過年需求，春節前5日將加強調配13處消費地批發魚市場，增加10%以上魚貨，並請各縣市政府輔導及督促各地魚市場與產地加強調配計畫，強化與鄰近市場間橫向聯繫，協調提前開市及適時延長交易時間。

漁業署長張致盛今天清晨4時視察台北漁產運銷公司、中華民國全國漁會三重魚市場，關心春節漁產品供應狀況，並督導魚市場防疫落實情形。

台北漁產運銷公司總經理陳志芳、全國漁會秘書田士金表示，今年春節前已向產地聯繫及加強調配，確保漁產品供應充裕，國產漁產品整體價格，包含國人喜愛的白鯧等應節產品非常平穩，另同樣有昌盛之意的國產金鯧、石斑及鱸魚價格平實且供應量充足。

漁業署表示，魚市場是國內魚貨流通的重要場所，員工、承銷人、市場作業人員在營業日密集進出，時值新冠肺炎疫情期間，已函請縣市政府督導全台魚市場落實防疫規定。

漁業署說，現場督導時，偶有發現產銷雙方拉下口罩抽驗等情事，已請市場加強宣導全程配戴口罩，進出市場從業人員也應完成2劑疫苗接種，確保魚市場正常運作。