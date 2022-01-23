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明天幾乎全台有雨！ 氣象局：周六冷空氣增強 低溫15度
中央氣象局表示，未來幾天天氣變化快，明起華南雨區東移，除了南部平地是多雲天氣，全台各地都有雨勢，周五、周六可能有鋒面接近及東北季風增強，將注意水氣是否增多，全台低溫可能只剩15度至18度。
氣象局預報員陳伊秀表示，今天水氣明顯趨緩，僅北部地區、東半部地區、中南部山區偶爾有降雨但不多，沒下雨時以「多雲可透光」的天氣型態為主。
今天白天高溫明顯回升，北部、宜蘭、花蓮高溫約22度至24度，中部、南部、台東高溫約26度至28度，南台灣甚至可達29度，但各地早晚仍有涼意，低溫約16度至19度。
未來幾天天氣變化快，陳伊秀表示，明起東北季風增強，加上華南雨區東移，水氣增多、降雨範圍也變廣，除了南部平地天氣為多雲以外，其他地區都有雨勢，北部、東半部、中部有短暫雨，南部山區也局部降雨。
陳伊秀表示，周二、周三水氣減少，迎風面東半部地區仍有局部雨，北部地區剩下零星雨，中部山區也有零星雨，但主要以多雲天氣為主，中部、南部地區為多雲到晴。
周四東北季風減弱、周五鋒面接近，陳伊秀表示，要觀察周五、周六這段時間是否有南邊水氣北上，周六可能有東北季風增強，北台灣高溫僅20度至22度，其他地區約23度至25度，全台各地低溫15度至18度。
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