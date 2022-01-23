聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中無疫情 餐飲業者多觀望 做好防疫迎春節商機
疫情緊張，離春節過年還有一周，台中市雖目前尚無病例，但未來如何變化難以預測。餐飲業者對於春節是否營業雖有一番考量，但截至目前多數店家仍按計畫如常營業，做好清潔消毒應對。
台中市賣燒鵝的盧姓業者說，對於春節的備貨都是逐步到位，以免愈接近、菜愈貴，還恐怕搶不到，是因菜都已經備妥，若是因為疫情來了，客人不上門，那真是損失慘重。
但春節是每年餐飲業重要的日子，連服務人員都會給雙倍薪，就是為了搶這波商機，看著商機在眼前怎能不做，因此目前心裡已做好準備，就是菜和人員都已就緒，春節期間仍然照常營業。
至於是否重新把隔板放上，他說目前還不會這麼做，但會盡量做好清潔消毒。
台中市兆品酒店林俊煌家族接手展華花園會館1個多月，才做好內部的相關調整，就遇上疫情再度緊張了起來，但執行副總林倫仲說，目前疫情的影響不大，會館在過年期間仍照如常經營，但目前不會加隔板，而是加大坐位間的距離，並加強清潔和消毒，像是連坐椅的椅把都要求服務人員必須要清潔到。
林倫仲說，會館的尾牙部分僅少數改為外帶，且改變的原因也不是疫情，而是因為客人行程有變。
能坐400桌的大型婚宴廣場臻愛花園飯店董事長林志成上午說，他們最大的優勢就是場地大，因此各桌可以隔得開，且每桌只坐5人，有利於防疫。而且春節期間照常營業，1、2的宴席、家庭聚餐也都接，歡迎大家前往。
台中市政府經濟發展局人員近日積極到烏日等地的大型婚宴場所宣導防疫措施，並提醒務必落實餐飲防疫措施，宴席間不得逐桌敬酒、敬茶，大家共同防疫，才能有效防堵疫情，降低疫情傳播風險，市府也將持續強化大型餐宴會館防疫宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言