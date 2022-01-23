台中無疫情 餐飲業者多觀望 做好防疫迎春節商機

疫情緊張，離春節過年還有一周，台中市雖目前尚無病例，但未來如何變化難以預測。餐飲業者對於春節是否營業雖有一番考量，但截至目前多數店家仍按計畫如常營業，做好清潔消毒應對。

台中市賣燒鵝的盧姓業者說，對於春節的備貨都是逐步到位，以免愈接近、菜愈貴，還恐怕搶不到，是因菜都已經備妥，若是因為疫情來了，客人不上門，那真是損失慘重。

但春節是每年餐飲業重要的日子，連服務人員都會給雙倍薪，就是為了搶這波商機，看著商機在眼前怎能不做，因此目前心裡已做好準備，就是菜和人員都已就緒，春節期間仍然照常營業。

至於是否重新把隔板放上，他說目前還不會這麼做，但會盡量做好清潔消毒。

台中市兆品酒店林俊煌家族接手展華花園會館1個多月，才做好內部的相關調整，就遇上疫情再度緊張了起來，但執行副總林倫仲說，目前疫情的影響不大，會館在過年期間仍照如常經營，但目前不會加隔板，而是加大坐位間的距離，並加強清潔和消毒，像是連坐椅的椅把都要求服務人員必須要清潔到。

林倫仲說，會館的尾牙部分僅少數改為外帶，且改變的原因也不是疫情，而是因為客人行程有變。

能坐400桌的大型婚宴廣場臻愛花園飯店董事長林志成上午說，他們最大的優勢就是場地大，因此各桌可以隔得開，且每桌只坐5人，有利於防疫。而且春節期間照常營業，1、2的宴席、家庭聚餐也都接，歡迎大家前往。