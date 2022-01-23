明天短暫陣雨氣溫略降 周五天氣將再度大變化

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天隨著鋒面陸續東移至東部海面後開始遠離，今天白天算是一個短暫降雨空檔，甚至東部有陽光。

不過，他說，西部的鋒面仍滯留於華南地區，海峽還是有中高層雲系慢慢東移至台灣來，雲量還是偏多，大致上還沒什麼降雨影響，而氣溫上則略有些回升，白天高溫北部及宜花22至24度，中南部至台東25至28度，各地夜晚清晨16至19度。

入夜後還是有些天氣上的變化，林孝儒說，明天至周二東北季風增強影響，且仍有一波較明顯的華南雲系陸續東移，因此除了迎風面的北部及東半部配合地形，將又回到陰有短暫陣雨的天氣外，西半部雲量還是會比較多，中北部多少還是有些降雨情況發生，不過影響不多，南部偶爾也有飄雨的機會。

他說，本波南下的冷空氣不強，北部及宜花氣溫略降一兩度，中南部則溫度變化不大，低溫普遍介於15至17度。周三至周四隨著東北季風減弱及水氣的減少，各地天氣相對較穩定，氣溫將再度有些回升，僅於東部有些地形降雨，西半部則可望回晴，但要留意晨間局部霧的發生。

林孝儒說，周五開始將再度伴隨一道鋒面的掠過及南海水氣增多北上，至周六白天全台各地都將再度有降雨的機會，而後續冷空氣南下，氣溫感受將會轉冷些，且除夕夜隨著乾空氣的移入，天氣雖有所好轉，不過就要注意環境轉乾後，輻射冷卻所加強的晨間低溫機會。

他說，總體而言，周五天氣將再度有些大變化，距離農曆新年假期仍有一周，還會有些變動性，隨時注意最新的天氣預報資訊。