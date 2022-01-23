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蝦米？高齡電子票券半價限公路 他搭火車捷運花全票虧大

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
公路總局高齡紀念電子票券半價優惠僅限公路公共運輸，苗栗市80歲老翁劉朝光持卡5年來渾然不知。記者范榮達／攝影
公路總局高齡紀念電子票券半價優惠僅限公路公共運輸，苗栗市80歲老翁劉朝光持卡5年來渾然不知。記者范榮達／攝影

交通部公路總局2017年、2018年發出高齡紀念電子票券，半價優惠僅限公路公共運輸，苗栗市80歲老翁劉朝光與太太日前同行搭乘台北捷運，才發現與苗栗縣敬老愛心卡差價21元，持卡5年來不知花了多少冤枉錢。

公路總局高齡駕駛人駕駛執照管理制度2017年7月1日上路，2017、2018年間75歲以上自願繳回駕照，或首次成功換發駕照，發給儲值200元一卡通電子票證，劉朝光5年前到公路總局新竹監理所苗栗監理站換駕照時領到1張，今年1月7日持卡從新北板橋乘北捷到北市南京三民站，刷卡扣款35元，而太太敬老愛心卡僅扣款14元。

劉朝光大感不解，為何中央及地方電子票券差價這麼大？他印象深刻，當初領用紀念票券，監理站承辦人還提醒他老人家盡量不要開車，搭乘公共運輸，半價優惠全台都可以用，他覺得好用，這些年來自費儲值趴趴走，習慣也不會特別注意扣款的金額。

他說，1月7日搭乘北捷，去程時太太瞥見扣款金額似乎不一樣，回程時特別留意，才發現真有價差，紀念電子票券使用5年來，他渾然不知，擔心有許多人與他一樣，花了冤枉錢。

苗栗監理站因此特別查證，副站長邱垂章表示，高齡紀念電子票券使用須知規定，持卡半票扣款，適用在公路公共運輸，範圍不包括捷運、鐵路等，持卡人若有疑問，可以根據客服電話進一步查詢卡片優惠的細節。

苗栗縣政府社會處老人福利科長張瑞瑜指出，敬老愛心卡可以享有政府有關老人搭乘公共運輸的優惠，另1張卡每個月有700點額度，可以搭乘苗栗、新竹、巨豐、金牌及豐原客運抵用票價，歡迎多多申辦利用。

公路總局高齡紀念電子票券半價優惠僅限公路公共運輸，苗栗市80歲老翁劉朝光持卡5年來渾然不知。記者范榮達／攝影
公路總局高齡紀念電子票券半價優惠僅限公路公共運輸，苗栗市80歲老翁劉朝光持卡5年來渾然不知。記者范榮達／攝影

公共運輸 駕照 監理站

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