EMU3000遭質疑趕春節疏運硬上路 台鐵：絕無強行使用

台鐵EMU3000遭質疑為了趕在春節前加入疏運，司機員在還沒完全熟悉車況下就趕鴨子上架，台鐵局今天表示，車輛運用均依規章規定，經過各級保養及出庫檢查，新車更需經第三方驗証單位測試合格，確認安全無虞後，才能上線使用，絕無受到外力干預而違規或強行使用的情形。

台鐵局表示，司機員依據「行車人員技能體格檢查規則」第8條第3點規定，必須通過規定的訓練時數，在學科部分不得低於478小時，術科部分則依所欲取得的駕照，實施不低於11個月2萬公里的學習時間及里程，並通過交通部辦理學科及術科測驗後，才可取得「電車」駕駛證照，可駕駛車輛包括EMU500、600、700、800、900、1000、2000及3000等電聯車。

為使司機員熟悉EMU3000操作，台鐵局表示，110年8月11至13日及110年10月5日至7日舉辦兩梯次30名種子教官訓練，110年11月9日迄今，EMU3000營運各機務段有345名司機員完成段內訓練，其中283人已單獨駕駛過，可獨立駕駛比例達82%。

尚無EMU3000單獨駕駛經驗的司機員，台鐵局說，會加派試車小組成員或種子教官辦理乘務督導，至於媒體報導提到1月9日當天司機員等不到指導員，最後只能自己開車一節，經查該司機員當天是第4次值乘EMU3000，因誤以為EMU3000型與傾斜列車一樣需要雙人乘務，所以才在車上等待，並非不孰悉EMU3000而不開車。

台鐵局表示，在春節疏運期間，不論正班車或加班車，都不會指派只有一次EMU3000單獨駕駛經驗的司機員，意即不會有開一次就硬上的情形發生，請大家放心。至於報載所述第5編組故障多一節，查該編組到港交車後，在迴送機務段過程時，因當日下雨軌道濕滑，發生車輪踏面擦傷必須重新鏇銷車輪，因此較晚投入試車。

台鐵局說，為提升EMU3000第5及第6編組試車效率，要求每日執行上、下午各一趟次達200公里的試運轉測試，旨在提升試運轉效率，並未簡化或壓縮試運轉里程及項目。

台鐵局說，每趟試運轉車上均有第三方獨立驗證單位在場見證，若試運轉中發現不符合契約規定，即扣除成功天數，以確保測試完整有效，及上線列車安全。另第5及第6編組完成試車後，將作為春節疏運預備編組，並非報載所稱急著投入當加班車使用。

台鐵局說，為滿足旅客需求，開行加班車為主要方式，但排點上確有難度，為維持準點行駛，一般行點均會保留5%至7%餘裕，降低司機員趕點壓力，未來新車投入即可再調整班表。EMU3000型北花間平均時速約為91公里，相較普悠瑪或太魯閣平均時速約為98公里，已可減輕司機員負擔。