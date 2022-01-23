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台東縣豪雨特報！ 6縣市大雨 嘉義濃霧能見度差
中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天蘭嶼地區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、東半部地區(含綠島)、恆春半島及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，連日大雨，慎防坍方及落石。
氣象局上午7時發布濃霧特報，今晨西半部及馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，嘉義及馬祖地區已出現能見度不足200公尺的現象。
氣象局說，今天白天各地降雨稍減緩，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫降雨，雨勢會比昨天減少許多，中南部平地為多雲的天氣；氣溫方面，白天氣溫稍回升，北部、宜花高溫22至24度，中南部及台東高溫26至29度，各地早晚低溫16至19度。
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