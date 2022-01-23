快訊

氣溫回升明天再度轉雨 吳德榮分析春節天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東縣豪雨特報！ 6縣市大雨 嘉義濃霧能見度差

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
豪雨特報。圖／取自氣象局網站
豪雨特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天蘭嶼地區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、東半部地區(含綠島)、恆春半島及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，連日大雨，慎防坍方及落石。

氣象局上午7時發布濃霧特報，今晨西半部及馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，嘉義及馬祖地區已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局說，今天白天各地降雨稍減緩，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫降雨，雨勢會比昨天減少許多，中南部平地為多雲的天氣；氣溫方面，白天氣溫稍回升，北部、宜花高溫22至24度，中南部及台東高溫26至29度，各地早晚低溫16至19度。

天氣動態

延伸閱讀

東莒島土壤窯燒馬祖故事 共創作品「擺暝」登場

大雨特報！北台灣降雨持續、時間較長 幾乎整日濕涼

對流雲移入陸地明顯降雨 吳德榮：周日鋒面到

大雨特報！ 基隆、新北、宜蘭3縣市有局部大雨機率

相關新聞

氣溫回升明天再度轉雨 吳德榮分析春節天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣緩和，山區及東半部仍有局部短暫飄雨的機率...

台東縣豪雨特報！ 6縣市大雨 嘉義濃霧能見度差

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天蘭嶼地區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸...

明起到周三 濕涼又有雨

今天是學測最後一天，中央氣象局說，北部、東半部留意局部降雨。明天到周三有一波較明顯東北季風來襲，明天又有華南雲雨區補充水...

23日起交通運具內禁飲食 雙鐵車上停售便當、商務艙改單獨包裝點心

因應國內疫情升溫，交通部宣布明天起交通運具內禁止飲食，至於將實施到何時則視疫情而定。台灣高鐵公司說，明天起全面暫停列車上...

國4台中環線潭子段通車了！山城民眾進市區省20分鐘

台中國道四號潭子路段今天晚間通車，未來民眾可透過豐原、潭子兩條連絡道，直接銜接台74線快速公路，預計可比原有路線節省約2...

陪「獨老」最後一哩路！《溫馨小孩》紀錄片賺人熱淚

image source:YouTube／社區一家系列紀錄片文／姜雅馨台灣近兩年受疫情影響，逢三級警戒時期，獨居老人成為社會上最無助的一群，無法出門的狀態下更顯孤獨，若是加上無人照顧、無法自理，罹病後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。