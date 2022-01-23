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氣溫回升明天再度轉雨 吳德榮分析春節天氣

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氣溫回升明天再度轉雨 吳德榮分析春節天氣

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
歐洲模式（圖左）模擬28日20時地面氣壓及12小時累積降雨圖顯示，南海水氣帶來大明顯降雨。美國模式（圖右）模擬顯示，降雨型態有明顯差異。擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式（圖左）模擬28日20時地面氣壓及12小時累積降雨圖顯示，南海水氣帶來大明顯降雨。美國模式（圖右）模擬顯示，降雨型態有明顯差異。擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣緩和，山區及東半部仍有局部短暫飄雨的機率，氣溫回升。北部16至24度，中部16至27度，南部16至27度，東部15至26度。

明天、周二東北季風影響；北部及東半部有局部短暫雨，明天中部亦有局部短暫雨的機率；這波東北季風冷空氣很弱，北台灣略轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

周三、周四西半部晴時多雲，氣溫漸升，白天舒適早晚涼；東半部仍有局部短暫雨的機率。

至於周五至2月1日大年初一的模擬，吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）調整為周五南海低壓所輸送的水氣移入，各地轉有明顯降雨。周六鋒面挾南海水氣快速通過，各地仍有雨，氣溫逐漸下降。30日小年夜冷空氣南下，北部及東半部有局部短暫雨，氣溫續降，愈晚愈冷。31日除夕、1日初一乾空氣南下，西半部轉晴時多雲，白天有陽光不覺得冷，早晚冷，東半部偶有局部短暫雨的機率。

但他說，美國模式（GFS）模擬，周五、周六南海的水氣大多通過巴士海峽，對陸地影響小，30至1日的模擬差異也很大。顯示各國模式模擬的不確定性很大，應繼續觀察，不宜遽下定論。

南海 吳德榮 東北季風

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