國4台中環線潭子段通車了！山城民眾進市區省20分鐘

台中國道四號潭子路段今天晚間通車，未來民眾可透過豐原、潭子兩條連絡道，直接銜接台74線快速公路，預計可比原有路線節省約20分鐘，並紓解地方台3線、中89線路段，在交通尖峰壅塞情形。

國道四號台中環線豐原潭子段，計畫銜接台74線，其中潭子路段為計畫的重要核心，在施工團隊全力趕工下，交通部高速公路局於今天宣布，於晚18時30分通車，通車路段除潭子交流道至潭子系統交流道路段外，還包括豐原2條連絡道，可提供豐原、潭子地區民眾快速進出台中市區的地區道路，節省約20分鐘的路程。

高公局此次在豐原連絡道，跨越旱溪的景觀橋採用弦月意象的單塔不對稱斜張橋設計，全長138公尺，採單跨不落墩方式跨越旱溪，除了保留旱溪河川既有生態外，也更成為潭子地區嶄新景觀地標，今晚舉辦點燈儀式。

交通部政務次長陳彥伯表示，未來國道4號豐原潭子段，也計畫於111年底全線通車後，屆時將完整串聯國道4號與台74線，能有效紓解國道1號台中系統至大雅交流道交通壅塞狀況外，也可均衡台中東側山城地區的發展，並建構整體大台中交通網，發揮整體運輸效益。

立法院副院長蔡其昌表示，這對台中居民是個相當重要的設施，比如從潭子到海線，過往可能需要30至40分鐘，等到年底全線通車後，路程時間預估只需15分鐘，從山城下來也非常快，是台中非常重要的交通建設，很高興能見證這個重要時刻。

立委楊瓊瓔上台致詞時，邀請地方議員及里長一同上台，並請全場給他們及施工團隊一個掌聲。楊提到，他們應該得到掌聲，施工期間，地方里長及市議員們，站在地方第一線向民眾說明解釋，謝謝交通部及中央的支持；為了紓解中清交流道施工的壅塞車流，所以在過年前趕緊先讓潭子段通車，是中央與地方合作的最美時刻。