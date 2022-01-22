昔受助、今助15童 職棒球星王維中投出「助學」好球

社會貧富差距擴大，再加上疫情衝擊，台灣世界展望會調查所服務兒少發現高達8成孩子家中缺乏參考書、3/4孩子表達求學路上最需要「學費補助」。曾身為展望會資助童的職棒味全龍隊球星王維中，感念曾受展望會及資助人張阿姨的協助，才有機會勇敢追夢，於是以行動傳承愛心，資助15名國內兒童，今更與展望會攜手為孩子學習需求發聲。

台灣世界展望會今舉行「助學好球公益分享會」，王維中和資助童小泉（化名）相聚，也與贊助夥伴京田製菓共同捐贈10萬元助學，以及提供上千箱兒童休閒食品傳遞關懷心意；會後也透過粉專直播，與展望會東區辦事區處長蕭文榮對談，了解助學行動如何支持孩子學習，王維中更捐出心愛的棒球手套線上義賣，號召更多人一起為孩子實現學習心願。

王維中表示，去年見到資助人張阿姨後很感動，因為從他求學時期至赴美打球前的十幾年間，一路受張阿姨關懷支持，「對那時候的我來說，一點點幫助都有很大意義，能帶給我前進的力量，因此我也想成為像張阿姨一樣帥氣的人，帶給其他小朋友力量！」如今已是資助人的他，會收到資助童的問候信和卡片，王維中說，「每個小朋友都很可愛！裡頭年紀較小的小朋友，信件由媽媽代筆，不過小朋友會在信上畫插圖，好可愛！」

王維中資助的小泉，得知資助人是職棒球星後相當開心，今特地北上與王維中相聚。小泉的雙親皆為新住民並患病，家中經濟拮据，展望會每學期提供的助學金及定期社工關懷，陪伴他安心學習，熱愛運動的他在校也參加田徑社團。

為了這次相聚，王維中特別準備一顆獨一無二的簽名球送給小泉，代表他的關懷陪伴一直在小泉身邊，他也以自己為例鼓勵小泉及其他遭遇困難的小朋友，王維中說，自己小時候很希望認真打球，多賺一點錢讓家裡過好生活，並有能力幫助別人，如今他正繼續努力一步步實現想做的事，所以遇到困難時一定要堅持下去，不斷學習讓自己變更好，只要相信自己做得到，持續努力就會有成果。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，2021年，展望會提供全台8萬6031人次的助學金/營養扶助金，讓弱勢家庭的孩子擁有公平的學習資源與受教機會，而這條助學的關懷之路，需要匯集各界愛心能量才能延續下去，邀請社會大眾和王維中一起接力投出「助學」好球，讓孩子們的學習路上無後顧之憂。