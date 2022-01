原民會與國家圖書館共同合辦「O ngangan no niyah自己的名字:臺灣原住民族傳統命名文化特展」開幕記者會,邀請金曲歌手舒米恩現場演唱,及16族群代表分享取用傳統名字的經驗,特展內容包含回顧原住民族命名文化的流逝、正名運動的爭取、16族的豐富的命名文化,促進國人更理解原住民族命名文化與歷史,共同創造更友善的社會。

原民會主委夷將‧拔路兒表示,名字是生命的座標,每個名字代表特別的意涵,今天族人朋友能登記傳統名字不容易,歷史上原住民命名文化不斷被執政者破壞,直到1984年進行正名運動,經過十多年爭取終於在立法院修法通過,能在身分證上登記原名。 原民會與國家圖書館共同合辦「O ngangan no niyah自己的名字:臺灣原住民族傳統命名文化特展」開幕記者會,請來16族群代表分享取用傳統名字的經驗。記者葉信菉/攝影 原民會與國家圖書館共同合辦「O ngangan no niyah自己的名字:臺灣原住民族傳統命名文化特展」,原民會主委夷將‧拔路兒(右)參觀展覽。記者葉信菉/攝影 原民會與國家圖書館共同合辦「O ngangan no niyah自己的名字:臺灣原住民族傳統命名文化特展」開幕記者會,邀請金曲歌手舒米恩現場演唱。記者葉信菉/攝影 原民會與國家圖書館共同合辦「O ngangan no niyah自己的名字:臺灣原住民族傳統命名文化特展」開幕記者會,原民會主委夷將‧拔路兒(前排左五)與全員合照。記者葉信菉/攝影