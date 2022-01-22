快訊

不能輕忽！Omicron本土個案多為輕症 指揮中心公布常見4症狀

學測國文文言文比例仍多、離婚判決也入題 熱騰騰答案一次看

牙裂勿輕忽 花蓮門諾牙醫師提醒儘速就醫

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院牙醫師廖于萱提醒，若有牙裂相關症狀，要儘速就醫。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院牙醫師廖于萱提醒，若有牙裂相關症狀，要儘速就醫。圖／門諾醫院提供

花蓮一名45歲林姓男子，每次進食完牙齒就覺得不舒服，尤其喝到冰、熱飲品感受最強烈，到牙科就診，才知道是牙裂。花蓮門諾醫院牙醫師廖于萱說，牙裂不會癒合，若有類似症者要儘速就醫，並定期追蹤觀察。

廖于萱說，很多人吃了冷熱飲品牙齒酸痛，第一個就到的就是牙周病，買了市售的潄口水、護齦牙膏使用仍沒有改善，一直到痛到受不了就醫，才發現是「牙裂」造成不適。

她表示，牙裂是一種慢性問題，原因很多，除了年紀增長、外力撞擊，若喜歡吃堅果、硬花生、啃甘蔗、蟹殼等較硬的食物，或容易不自覺咬緊牙關、晚上睡覺磨牙，以及不良口腔習慣等，都可能提高牙裂的機率。

一般人若有牙裂，初期可能咬東西有點疼痛，或是喝冷熱水覺得刺激，但如果牙裂持續擴大，深入牙齦，會造成牙齦反覆腫痛；且一顆牙裂，其他牙齒也有可能裂，民眾必須正視。

廖于萱說，牙裂和骨折不一樣，斷裂面不會自行癒合，就算治療，還是有惡化的可能，必須在牙齒裂得更大前盡快修復和保護。

輕微牙裂者須定期追蹤觀察，並排除造成牙裂的原因，像是少吃硬物，並隨時提醒自己勿緊咬牙關，放鬆肌肉，若有磨牙習慣，則建議配戴夜間咬合板，避免裂縫持續擴大。

如果牙裂程度已經到影響飲食，甚至牙神經不適者，廖于萱建議可做根管治療，並做假牙保護，若過於嚴重就必須拔除，再以植牙假牙處理，恢復咀嚼功能。

花蓮門諾醫院牙醫師廖于萱表示，牙裂不會自行癒合，若輕忽治療，還可能惡化。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院牙醫師廖于萱表示，牙裂不會自行癒合，若輕忽治療，還可能惡化。圖／門諾醫院提供

牙齒 花蓮

延伸閱讀

中央經費挹注 花蓮消防特種搜救隊廳舍啟用

同樣是植牙價格為何落差大？ 牙醫師告訴你關鍵4環節

花蓮福容、理想大地推外帶年菜 預購到30日享優惠

疫情升溫 花蓮玉里警強力稽查8大行業宣導出示疫苗護照

相關新聞

明起交通運具內禁飲食 高鐵：車上停售便當、推車飲料

因應國內疫情升溫，交通部宣布明天起交通運具內禁止飲食，至於將實施到何時則視疫情而定。台灣高鐵公司說，明天起全面暫停列車上...

丹大林道24日開放二輪車輛 山友心動騎車探七彩湖

南投縣丹大林道通往七彩湖和百岳六順山，是許多山友最想探訪登山路線，林務局今天公告，1月24日起丹大林道開放二輪車輛進入，...

下周一東北季風襲高山有望降雪 春節天氣看這

又有東北季風來襲。中央氣象局說，下周一到三有波較明顯東北季風，其中下周一又有華南雲雨區補充水氣，3500公尺以上高山有機...

電玩展熱鬧豋場 紫外線機器人消毒防疫

2022年台北國際電玩展上午開幕，由台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪出席，受訪時他表示去年顯示產業受益於遠距辦公與電腦...

正值六龜賞梅賞櫻泡溫泉時節 六龜觀光藝文季登場

高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，昨晚由區長陳昱如、立委邱議瑩、議員林義迪等人於日式建築池田...

牙裂勿輕忽 花蓮門諾牙醫師提醒儘速就醫

花蓮一名45歲林姓男子，每次進食完牙齒就覺得不舒服，尤其喝到冰、熱飲品感受最強烈，到牙科就診，才知道是牙裂。花蓮門諾醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。