明起交通運具內禁飲食 高鐵：車上停售便當、推車飲料

因應國內疫情升溫，交通部宣布明天起交通運具內禁止飲食，至於將實施到何時則視疫情而定。台灣高鐵公司說，明天起全面暫停列車上便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機。商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝甜鹹點心各一份及瓶裝水。

高鐵公司說，依據中央流行疫情指揮中心與交通部防疫指引，明起，車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩，敬請旅客注意並遵守規定。

此外，高鐵公司說，各車站內之付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食。

高鐵公司說，目前車站消毒頻率已提升至每小時一次，各車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，再特別以酒精進行全面消毒，敬請旅客安心搭乘。

高鐵公司說，特別提醒旅客，進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應配戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程戴口罩，以維護自身及其他旅客的健康安全。

高鐵公司說，列車組員及車上保全於巡視車廂時，將特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩者除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，以落實執行防疫規定。

高鐵公司說，明日起調整車廂服務內容，全面暫停列車上高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。

高鐵公司說，自備餐食或商務車廂旅客，請將餐點攜帶下車後再行食用；車站內之付費區及非付費區，仍開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，敬請旅客配合，於飲食期間不交談，飲食完畢應立即戴上口罩。

高鐵公司說，車站內將繼續販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循疫情指揮中心之「防疫社交距離」指引，以安心享用美食。