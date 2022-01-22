快訊

不能輕忽！Omicron本土個案多為輕症 指揮中心公布常見4症狀

學測國文文言文比例仍多、離婚判決也入題 熱騰騰答案一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明起交通運具內禁飲食 高鐵：車上停售便當、推車飲料

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
雙鐵車廂明天起禁止飲食。本報資料照片
雙鐵車廂明天起禁止飲食。本報資料照片

因應國內疫情升溫，交通部宣布明天起交通運具內禁止飲食，至於將實施到何時則視疫情而定。台灣高鐵公司說，明天起全面暫停列車上便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機。商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝甜鹹點心各一份及瓶裝水。

高鐵公司說，依據中央流行疫情指揮中心與交通部防疫指引，明起，車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩，敬請旅客注意並遵守規定。

此外，高鐵公司說，各車站內之付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食。

高鐵公司說，目前車站消毒頻率已提升至每小時一次，各車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，再特別以酒精進行全面消毒，敬請旅客安心搭乘。

高鐵公司說，特別提醒旅客，進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應配戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程戴口罩，以維護自身及其他旅客的健康安全。

高鐵公司說，列車組員及車上保全於巡視車廂時，將特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩者除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，以落實執行防疫規定。

高鐵公司說，明日起調整車廂服務內容，全面暫停列車上高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。

高鐵公司說，自備餐食或商務車廂旅客，請將餐點攜帶下車後再行食用；車站內之付費區及非付費區，仍開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，敬請旅客配合，於飲食期間不交談，飲食完畢應立即戴上口罩。

高鐵公司說，車站內將繼續販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循疫情指揮中心之「防疫社交距離」指引，以安心享用美食。

高鐵 口罩

延伸閱讀

新北更新足跡 確診個案曾去土城醫院地下街用餐

新竹市警贈限量反詐口罩 「沒錢別騙」等圖文吸睛

疫情升溫 交通部：明起大眾運輸運具內禁止飲食

富邦媒 防疫商品熱銷

相關新聞

明起交通運具內禁飲食 高鐵：車上停售便當、推車飲料

因應國內疫情升溫，交通部宣布明天起交通運具內禁止飲食，至於將實施到何時則視疫情而定。台灣高鐵公司說，明天起全面暫停列車上...

丹大林道24日開放二輪車輛 山友心動騎車探七彩湖

南投縣丹大林道通往七彩湖和百岳六順山，是許多山友最想探訪登山路線，林務局今天公告，1月24日起丹大林道開放二輪車輛進入，...

下周一東北季風襲高山有望降雪 春節天氣看這

又有東北季風來襲。中央氣象局說，下周一到三有波較明顯東北季風，其中下周一又有華南雲雨區補充水氣，3500公尺以上高山有機...

電玩展熱鬧豋場 紫外線機器人消毒防疫

2022年台北國際電玩展上午開幕，由台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪出席，受訪時他表示去年顯示產業受益於遠距辦公與電腦...

正值六龜賞梅賞櫻泡溫泉時節 六龜觀光藝文季登場

高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，昨晚由區長陳昱如、立委邱議瑩、議員林義迪等人於日式建築池田...

牙裂勿輕忽 花蓮門諾牙醫師提醒儘速就醫

花蓮一名45歲林姓男子，每次進食完牙齒就覺得不舒服，尤其喝到冰、熱飲品感受最強烈，到牙科就診，才知道是牙裂。花蓮門諾醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。