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丹大林道24日開放二輪車輛 山友心動騎車探七彩湖
南投縣丹大林道通往七彩湖和百岳六順山，是許多山友最想探訪登山路線，林務局今天公告，1月24日起丹大林道開放二輪車輛進入，加上濁水溪剛完成鋼便橋，許多山友躍躍欲試。南投林管處強調，鋼便橋作為工務用，非為登山搭建，且林道地質脆弱易坍方，山友需做好風險評估和準備。
丹大林道連接南投、花蓮縣，雖然只有一座百岳六順山，但終點七彩湖有中央山脈最美的高山湖泊之稱，但丹大林道長達68公里，來回一趟約5、6天，且登山入口濁水溪孫海橋沖毀多年，想要進入林道就得涉溪而行，讓許多山友打消念頭。
山林開放政策後，林務局對丹大山域採「管車不管人」，管制車輛入山，有業者以機車接駁載運山友，但來回一趟包含食宿費用上萬元，引起山友熱議。
林務局公告1月24日開放二輪以下車輛進入，加上濁水溪鋼便橋可以通行，不少山友便考慮自行騎車進入丹大林道，除省下上萬元接駁費用，還能探訪神秘的七彩湖。
南投林管處表示，濁水溪鋼便橋是台電為新東西線電塔供電系統歲修臨時搭建，並非為登山而闢建。丹大林道24日開放，在林道4.5K處二分所實施管制，時間為上午8時至12時、下午1時至下午5時，允許機車、自行車等二輪車輛進入，三輪以上車輛僅限執行山區公務需要、原住民團體申請尋根活動等，並持有林管處核准文件者才可進入。
丹大林道目前車輛可通行終點為丹大第8林班支線16.5K處，沿線地質脆弱易落石坍方，山友應做好風險評估，避免意外發生。如豪雨、土石崩落、河水暴漲及路基掏空危險，林管處將限制人車進出。
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