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家扶舉辧法律生活營 助青少年知法學法
嘉義家扶中心於1月22日至1月24日辦理「返校．漢摩拉比事件簿」國中生冬令營，共有51名受扶助國中生參加；家扶中心表示，活動以「青少年公民權」作為營隊主題，融合成員熟悉的校園生活事件，如霸凌、性別平等、網路犯罪及菸酒毒品誤用等，透過情境故事及闖關任務等小團體活動，促進成員瞭解青少年相關法律，也增強成員對社會議題及公民素養的學習。
小祐媽媽面對正值國中階段的小祐，很想靠近卻也擔心會被反彈的狀況；透過營隊活動小祐在社工及隊輔的陪伴教導後，和其他同伴們一起如何辨識「性別友善」、「校園霸凌」、「藥物濫用」、「網路安全」等，在體驗故事及團體遊戲中，也能做到同理和尊重的行為，並對於外在事物有更敏銳的觀察和關心，產生出知法、守法的負責任和道德感，進而有溫和的態度與家人相處。
家扶中心沈明彥主任表示，隨著青少年生心理的成長速度，還有社群網路資源的紊亂，營隊帶入國中生切身有關的法律主題，有避免青少年誤入歧途的效果，並且在中正大學社會福利學系學生志工的精心設計活動及引導，讓學習法律常識顯得活潑有趣好玩，進而關懷他人，培養出良好的公民素養。
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