將軍書法家鄭有諒重返營區揮毫送祝福 孫女琴音伴奏

再過兩天就是農曆春節，曾任金門苗圃連連長的書法家鄭有諒將軍今天帶著孫女黃莘甯重返金門植物園中山室裡現場揮毫戰地春聯贈送給民眾，戰地春聯內容充滿最在地的軍事標語或精神口號，非常鼓舞人心，黃莘甯表演大提琴演奏，讓不少人都說很享受！

每年過年金門各單位幾乎都會邀請書法家書寫春聯，供民眾索取，今年林務所的春聯書寫活動很不一樣，邀請將軍書法家書寫、在搭配大提琴演奏，不少人都說是場特別的祖孫演出，現場墨香四溢、年味十足。

雖然金門一早天氣不佳，下起了傾盆大雨，但還是有不少民眾排隊到場索取春聯，林務所同時也贈送來參與的民眾酒瓶蘭及草花盆栽。

金門縣林務所長鐘立偉表示，金門植物園前身為苗圃連，這幾年在軍方及縣府等單位協助，在保留軍事建物的同時，利用自然的環境資源特色，已通過環境教育場所認證；這次配合農曆春節，邀請老連長回來寫春聯，不僅是傳承，更彰顯金門植物園特殊的歷史人文價值。

鄭有諒表示，金門植物園的前身為炮兵營區，早期中山室是駐軍重要的活動場所，當初部隊休閒的場所及上課教室，例如星期四莒光日教育及其他軍法課程等，也是部隊三餐用餐的場所。中山室透過鄭有諒將軍的戰地春聯佈置，展現金門戰鬥精神，生活不怕苦、工作不怕難、戰鬥不怕死!