苗栗縣第5處「小作所」 通霄聖家工坊揭牌

栗縣政府在通霄鎮為身心障礙者設置的「聖家工坊」上午揭牌，這是全縣第5處身障者社區日間作業設施服務據點，可提供無法進入庇護性就業場所的身障者從事作業、休閒文康，讓身障朋友增加社會參與，減緩身心功能退化，今年預計可提供15名身障者的服務。

縣府社會處身障服務科指出，社區日間作業設施服務據點屬小型作業場所，也稱為「小作所」，安排有作業學習能力的身障者到「小作所」學習如摺金紙、挑選花生等簡單的作業活動，避免他們長期在家中，因年紀增長及家庭照顧能力退化而影響生活與照顧品質。

身障服務科表示，縣府迄今在苗栗、頭份、竹南、通霄共計設置5處小作所，新設的第5處聖家工坊位於通霄鎮光復路，原是天主教新竹教區經營的上智幼兒園，幼兒園前年因少子化結束，經新竹教區及縣府同意，修繕改建1樓場地設置工坊，委託聖家啓智中心營運。

聖家工坊環境幽美，上午由縣長徐耀昌、代理鎮長陳永賢及縣議員陳品安、張可欣、張顧礫、徐永煌等人共同揭牌，眾人並參觀學員包水餃，徐耀昌、陳永賢還各訂10包為學員打氣加油。