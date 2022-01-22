快訊

員工染疫竟不甩桃市府停工令持續運作 亞旭電腦挨罰了

高雄今再暴增14例共累計27例！今確診者足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣第5處「小作所」 通霄聖家工坊揭牌

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府在通霄鎮為身心障礙者設置的「聖家工坊」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在通霄鎮為身心障礙者設置的「聖家工坊」。圖／苗栗縣政府提供

栗縣政府在通霄鎮為身心障礙者設置的「聖家工坊」上午揭牌，這是全縣第5處身障者社區日間作業設施服務據點，可提供無法進入庇護性就業場所的身障者從事作業、休閒文康，讓身障朋友增加社會參與，減緩身心功能退化，今年預計可提供15名身障者的服務。

縣府社會處身障服務科指出，社區日間作業設施服務據點屬小型作業場所，也稱為「小作所」，安排有作業學習能力的身障者到「小作所」學習如摺金紙、挑選花生等簡單的作業活動，避免他們長期在家中，因年紀增長及家庭照顧能力退化而影響生活與照顧品質。

身障服務科表示，縣府迄今在苗栗、頭份、竹南、通霄共計設置5處小作所，新設的第5處聖家工坊位於通霄鎮光復路，原是天主教新竹教區經營的上智幼兒園，幼兒園前年因少子化結束，經新竹教區及縣府同意，修繕改建1樓場地設置工坊，委託聖家啓智中心營運。

聖家工坊環境幽美，上午由縣長徐耀昌、代理鎮長陳永賢及縣議員陳品安、張可欣、張顧礫、徐永煌等人共同揭牌，眾人並參觀學員包水餃，徐耀昌、陳永賢還各訂10包為學員打氣加油。

社會處表示，聖家工坊每周一至五上午8點至下午4點開放，作業活動包括簡易清潔（居家與環境打掃）、簡易烘培（水餃）及內部團膳等3大項，每周作業活動共20小時，還安排社區參與、休閒文康、成長活動與自立生活、家長座談會等，以促進服務對象多方面學習；工坊服務對象以18歲以上領有第一類心智障礙者、第二類聽覺障礙者，2022年可服務15人，現已收6人、待收9人，相關詢問請洽聖家工坊電話037-750012。

苗栗縣長徐耀昌（中）參觀學員包水餃，為大家加油打氣。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（中）參觀學員包水餃，為大家加油打氣。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在通霄鎮為身心障礙者設置的「聖家工坊」上午揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在通霄鎮為身心障礙者設置的「聖家工坊」上午揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（中）在聖家工坊參觀學員包水餃，為大家加油打氣。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（中）在聖家工坊參觀學員包水餃，為大家加油打氣。圖／苗栗縣政府提供

身障者 幼兒園 徐耀昌

延伸閱讀

苗栗縣社宅包租代管推第3期 600戶享333優惠措施

助身障者過好年 屏東縣復康巴士啟動年菜專車

人行道堆滿雜物輪椅族難行 花蓮市公所將提報計畫改善

陳武康上任苗栗縣警局長 他回家鄉戒慎恐懼做好工作

相關新聞

下周一東北季風襲高山有望降雪 春節天氣看這

又有東北季風來襲。中央氣象局說，下周一到三有波較明顯東北季風，其中下周一又有華南雲雨區補充水氣，3500公尺以上高山有機...

台南安平漁港南堤白海豚擱淺 近3年來第二例死因受關注

海洋保育署海保救援網昨天下午接獲民眾通報，在台南市安平漁港南堤內約100公尺消波塊處發現鯨豚擱淺，經專家初步判斷為台灣白...

電玩展熱鬧豋場 紫外線機器人消毒防疫

2022年台北國際電玩展上午開幕，由台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪出席，受訪時他表示去年顯示產業受益於遠距辦公與電腦...

正值六龜賞梅賞櫻泡溫泉時節 六龜觀光藝文季登場

高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，昨晚由區長陳昱如、立委邱議瑩、議員林義迪等人於日式建築池田...

家扶舉辧法律生活營 助青少年知法學法

嘉義家扶中心於1月22日至1月24日辦理「返校．漢摩拉比事件簿」國中生冬令營，共有51名受扶助國中生參加；家扶中心表示，...

苗栗縣第5處「小作所」 通霄聖家工坊揭牌

苗栗縣政府在通霄鎮為身心障礙者設置的「聖家工坊」上午揭牌，這是全縣第5處身障者社區日間作業設施服務據點，可提供無法進入庇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。