國寶級畫家王攀元 紀念館今開幕逾200人共襄盛舉

國寶級人瑞畫家王攀元2017年以高齡109歲安詳辭世，子女為完成其遺願，將其宜蘭市七張路的舊居重新規劃為「王攀元紀念館」，陳列他的48幅經典創作，今天熱鬧開幕，各界逾200人共襄盛舉。王攀元女兒王多慈表示，希望大家一同來欣賞父親藝術作品，也來感受他在此居住近30年的生活點滴。

畫家王攀元1908年出生大陸江蘇，1933年考取上海美專西畫科，1949年攜家眷隨政府來台，在高雄碼頭當3年搬運工，1952年受聘羅東中學教美術，舉家搬遷到宜蘭。「有感於藝術創作太少了，王攀元1973年毅然而然地退休」，王多慈說，父親為藝術寧願犧牲公職生涯，此後全心投入藝術創作。

王攀元榮獲2001年第五屆國家文藝獎、2008年第八屆葛瑪蘭獎、2015年第六屆宜蘭文化獎等，一生獲獎無數；經典畫作的孤單人影、一隻鳥、一隻狗、一座茅草屋等簡約構圖，呈現出其生活日常。宜蘭藝壇資深畫家陳忠藏說，單純、純淨、孤獨是王攀元的作品特色，畫的不是景物再現，而是讓人思考的意境。

宜蘭是王攀元第二故鄉，王攀元紀念館所在地點，就在他1994年搬到宜蘭市七張路居住之處。該館陳列王攀元的水墨、油畫、水彩共48幅畫作，包含其生前最後一幅油畫創作《英雄淚》，另呈現王攀元的畫室、書房和臥室等空間，以保留珍貴的文化資產。