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高雄今再暴增14例共累計27例！今確診者足跡曝光

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正值六龜賞梅賞櫻泡溫泉時節 六龜觀光藝文季登場

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，立委邱議瑩（左七）、區長陳昱如（左八）、議員林義迪（左九）等人出席點燈儀式。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，立委邱議瑩（左七）、區長陳昱如（左八）、議員林義迪（左九）等人出席點燈儀式。記者陳玫伶／攝影

高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，昨晚由區長陳昱如、立委邱議瑩、議員林義迪等人於日式建築池田屋前舉行點燈啟動儀式。陳昱如表示，正值六龜寶來、不老泡湯、賞梅賞櫻季，邀遊客趁此機會到六龜漫遊山城。

高雄近期確診案例激增，高雄市長陳其邁宣布取消台灣燈會點燈儀式，但六龜觀光藝文季照常舉辦，現場規畫山城音樂會、老街假日市集、六龜之美畫展、春聯DIY等一系列活動，池田屋前也配合台灣燈會，現場以燈飾點亮日式木造建築，並有野餐墊、小帳棚等設施，晚上看十分浪漫。

六龜區公所統計首日約有500名遊客參觀。陳昱如表示，六龜區寶來竹林是全台最南端的賞梅勝地，桃源區寶山二集團櫻花公園正是櫻花盛開時節，現在來六龜正是賞梅、賞櫻又泡湯好時機，六龜區公所舉辦「六龜觀光藝文季-來自山城的聲音」一系列活動，邀遊客可以食當季、遊在地。

邱議瑩表示，六龜是高雄最美的城鎮之一，邀遊客先到寶來、不老住一晚泡溫泉，隔天到桃源、竹林農業園區賞梅、賞櫻，下山前再到六龜區農會及假日市集買在地農特產，身心靈滿載而歸，這應該是過年前最後一檔，也提醒遊客旅遊時不要忘記做好勤洗手、戴口罩等措施。

六龜區公所表示，今明兩天公所於六龜老街、寶來國中及溫泉公園安排賞梅、賞櫻接駁專車，遊客可搭接駁車前往，相關資訊可上六龜區公所網站及臉書搜尋「慢活六龜-六龜觀光藝文季」。

高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，邀在地畫家現場展示作品。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，邀在地畫家現場展示作品。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，現場規畫野餐燈飾區，晚上看十分浪漫。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，現場規畫野餐燈飾區，晚上看十分浪漫。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，現場規畫假日市集販售在地農特產及DIY體驗活動。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，現場規畫假日市集販售在地農特產及DIY體驗活動。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，現場規畫假日市集販售在地農特產及DIY體驗活動。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，現場規畫假日市集販售在地農特產及DIY體驗活動。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，現場規畫假日市集販售在地農特產及DIY體驗活動。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，現場規畫假日市集販售在地農特產及DIY體驗活動。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，昨晚先辦山城音樂會。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，昨晚先辦山城音樂會。記者陳玫伶／攝影

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