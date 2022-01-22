正值六龜賞梅賞櫻泡溫泉時節 六龜觀光藝文季登場

高雄市六龜區公所主辦「六龜觀光藝文季」即日起至2月28日登場，昨晚由區長陳昱如、立委邱議瑩、議員林義迪等人於日式建築池田屋前舉行點燈啟動儀式。陳昱如表示，正值六龜寶來、不老泡湯、賞梅、賞櫻季，邀遊客趁此機會到六龜漫遊山城。

高雄近期確診案例激增，高雄市長陳其邁宣布取消台灣燈會點燈儀式，但六龜觀光藝文季照常舉辦，現場規畫山城音樂會、老街假日市集、六龜之美畫展、春聯DIY等一系列活動，池田屋前也配合台灣燈會，現場以燈飾點亮日式木造建築，並有野餐墊、小帳棚等設施，晚上看十分浪漫。

六龜區公所統計首日約有500名遊客參觀。陳昱如表示，六龜區寶來竹林是全台最南端的賞梅勝地，桃源區寶山二集團櫻花公園正是櫻花盛開時節，現在來六龜正是賞梅、賞櫻又泡湯好時機，六龜區公所舉辦「六龜觀光藝文季-來自山城的聲音」一系列活動，邀遊客可以食當季、遊在地。

邱議瑩表示，六龜是高雄最美的城鎮之一，邀遊客先到寶來、不老住一晚泡溫泉，隔天到桃源、竹林農業園區賞梅、賞櫻，下山前再到六龜區農會及假日市集買在地農特產，身心靈滿載而歸，這應該是過年前最後一檔，也提醒遊客旅遊時不要忘記做好勤洗手、戴口罩等措施。